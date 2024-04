Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Informację tę miało potwierdzać dwuczłonowe nazwisko piosenkarki, które zostało zaktualizowane w internetowej dokumentacji jej firmy. Do tej pory ani Kevin ani Roksana nie zdecydowali się oficjalnie potwierdzić tych wieści. Teraz wyszło na jaw, dlaczego zdecydowali się na ślub cywilny tak szybko, bo zaledwie rok po zaręczynach.

Dlaczego Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub cywilny?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej ogłosili swój związek w dniu 18-stych urodzin piosenarki, w styczniu 2023 roku. Fani jednak już wcześniej podejrzewali, że może ich łączyć coś więcej. Niedługo po ujawnieniu relacji Roxie Węgiel podzieliła się radością, że jest zaręczona. Niecały rok po tym wydarzeniu, okazuje się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub cywilny w tajemnicy. Na jaw wychodzą smutne okoliczności, dla których zdecydowali się na ceremonię tak szybko, ponieważ przed Wielkanocą:

Roksana i Kevin nie mogli dłużej czekać. Babcia 27-latka, z którą był bardzo związany, była ciężko chora - informuje Pudelek.pl.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Z kolei Shownews.pl informował, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są w żałobie. Ukochana babcia Kevina - Basia, odeszła w zeszłym tygodniu. Zaledwie dzień przed "Tańcem z Gwiazdami", w którym Kevin wystąpił u boku Roksany, wyjechali do Lublina, by uczestniczyć w uroczystościach żałobnych. Wygląda na to, że Kevin Mglej i Roksana Węgiel przyspieszyli decyzję o ślubie, ponieważ chcieli by ukochana babcia była obecna w ich wielkim dniu.

AKPA Jacek Kurnikowski

Roksana Węgiel i Kevin Mglej do tej pory nie komentowali doniesień na temat swojego ślubu cywilnego. Zakochani zastrzegli już dawno, że swój wielki dzień chcą celebrować w gronie najbliższych z dala od mediów. W ostatnim czasie jednak muszą zmierzyć się z trudną stratą.

