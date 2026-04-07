To już pewne, że polska edycja "Love is Blind" zadebiutuje na Netflix już 6 maja. Choć w mediach duże poruszenie wzbudziła informacja o prowadzących, czyli Zofii Zborowskiej i Andrzeju Wronie, to produkcja dopiero teraz podsyciła emocje widzów wyczekujących premierowego odcinka. W zwiastunie nie zabrakło nie tylko emocji, lecz także trzymanych do tej pory w ukryciu wizerunków uczestników.

Pierwszy zwiastun "Love is Blind" z całą paletą emocji

Netflix opublikował oficjalny zwiastun polskiej edycji "Love is Blind" i od razu dał widzom to, na co czekali. Internauci zobaczyli kilka ujęć z kultowych kabin, w których poznają się uczestnicy. Nie zabrakło też pokazania pierwszych spotkań twarzą w twarz. Choć imiona i nazwiska uczestników nie zostały oficjalnie przekazane, to ich wizerunki pojawiły się w promocyjnym materiale. W zwiastunie pokazano również parę prowadzących - dobrze znanych polskiej publiczności i wywołujących emocje Zofię Zborowską i Andrzeja Wronę.

Zapowiedź sugeruje, że polska odsłona nie będzie tylko romantyczną ciekawostką. W tle pojawiają się tematy, które zwykle testują relacje najmocniej, takie jak przeszłość, odpowiedzialność i zderzenie oczekiwań z realnym życiem. Jedna z uczestniczek wyznała, że ma dorosłego syna, a z emocjonujących w rozmowach uczestników można wywnioskować, że niektórzy z nich dopuścili się niewierności.

Przekroczyłeś granice.

Ja mu nie ufam.

Zdradził mnie padają słowa z ust uczestników.

Niektóre uczestniczki okażą się zmienne, choć nie zabraknie też wiążących deklaracji i pytań.

Otworzyłam serca na kogoś innego.

Wyjdziesz za mnie? słyszymy w zwiastunie.

W zapowiedzi "Love is Blind" nie zabrakło też scen pokazujących kobiecą sylwetkę w białej sukni, a także płaczącego mężczyzny w ślubnym fraku. Czy międzynarodowy format pomoże polskim parom z znalezieniu się na całe życie? O tym widzowie będą mogli się przekonać, oglądając trzy serie programu.

Pierwsza część pojawi się 6 maja i obejmie pięć odcinków. Druga trafi na platformę 13 maja - tym razem będą to cztery odcinki. Trzecia część została zaplanowana na 20 maja i ma pokazać kolejny etap eksperymentu. W planach jest też odcinek Reunion, czyli spotkanie uczestników po programie. Na ten moment data emisji nie została podana, więc na domknięcie historii trzeba będzie jeszcze poczekać.

Fala komentarzy po zwiastunie "Love is Blind"

Zasady formatu w polskiej wersji pozostają bez zmian. Uczestnicy poznają się, rozmawiając w specjalnych kabinach, w których nie mogą się zobaczyć. Liczy się głos, sposób myślenia, poczucie humoru i to, czy pojawia się chemia. Gdy rodzi się uczucie, przychodzi kolejny krok, czyli zaręczyny. Dopiero po nich pary widzą się pierwszy raz.

Międzynarodowy format był długo wyczekiwany przez polskich telewidzów, o czym świadczą poniższe komentarze:

Jak ja czekałam na Polską wersję.

Zrobiliście mi dzień tą wiadomością.

Cały czas nie mogę uwierzyć, że będzie Polska wersja!!!! piszą internauci.

