Kariera Margaret nabiera imponującego tempa i to nie tylko w Polsce. Przebój wokalistki szaleje już w zagranicznych stacjach radiowych, a ostatnio docenili ją też Szwedzi na dużym europejskim festiwalu. Przypomnijmy: Margaret doceniona na europejskim festiwalu! Zajęła wysokie miejsce

Dziś natomiast swoją wielką premierę ma debiutancka EP-ka Margaret, zatytułowana "All I Need". Piosenkarka pracowała nad nią przez ostatnie kilka miesięcy i w końcu jej fani doczekali się - płyta jest już na sklepowych półkach. Jak w dniu premiery czuje się sama Margaret?

Byłam bardzo podekscytowana, jak ją pierwszy raz dotknęłam, trzymałam w ręku... Cały dzień chodziłam i ją tuliłam. Teraz przyzwyczaiłam się już do jej widoku na mojej półce. Najbardziej nie mogę się doczekać pierwszych komentarzy od fanów, dziennikarzy muzycznych... No i na pewno pójdę dziś do Empiku na jakąś przyczajkę (śmiech) - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl

Co zaś usłyszymy na "All I Need"? Pierwsze dwa single Margaret "Thank You Very Much" i "Tell Me How Are Ya" zawiesiły poprzeczkę bardzo wysoko. Małgosia twierdzi jednak, że nowe utwory równie mocno wpadną słuchaczom w ucho.

Na tej EP-ce jest 6 utworów i myślę, że każdy jest tak samo zapadający w pamięć. Każda z tych kompozycji nawiązuje do przeszłości, do starego pisania muzy, ale jest podana we współczesnym sosie - wyjaśnia.

"All I Need" jest już w sklepach - próbki utworów można odsłuchać m.in. TUTAJ. Wybieracie się dzisiaj do sklepów po krążek Margaret? Zobaczcie też jak wygląda płyta w naszej galerii i jak na jej widok cieszyła się piosenkarka: