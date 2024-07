Margaret ma zadatki, aby zostać pierwszą polską gwiazdą eksportową z prawdziwego zdarzenia. Jej singiel doskonale przyjął się w kraju oraz za naszą zachodnią granicą, a sama wokalistka zdobywa coraz większą rzeszę fanów. Zobacz: Niemcy zachwyceni polską gwiazdą: Absolutny hit lata

Reklama

W miniony weekend odbył się Konkurs Piosenki Nadbałtyckiej. W tym roku podczas wydarzenia to właśnie Margaret reprezentowała nasz kraj. Wokalistka w szwedzkim mieście Karlshamn wystąpiła na scenie z dwiema piosenkami: swoim hitem "Thank You Very Much" oraz utworem "I Get Along".

Gwiazda może pochwalić się świetnym występem na festiwalu. Polka zajęła wysokie 2. miejsce, pokonując m.in. reprezentantów Anglii, Włoch i Norwegii. Grand Prix tegorocznego Baltic Song Contest wywalczyła pochodząca ze Szwecji Tove Jaarnek.

Ostatni sukces Margaret z pewnością przełoży się na jej zagraniczną karierę. Występ przed taką międzynarodową publicznością być może otworzy jej drzwi na kolejne rynki muzyczne w Europie. W końcu wokalistka ma znakomite warunki na zostanie nową gwiazdą europejskiego popu. Trzymamy kciuki. Zobacz: Korwin Piotrowska wróży Margaret światową karierę

Zobacz także

Reklama

Margaret w kampanii ulubionej marki Justina Biebera i Rihanny: