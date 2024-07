W miniony weekend w Szwecji odbył się Konkurs Piosenki Nadbałtyckiej. Nasz kraj w tym roku reprezentowała Margaret. Wokalistka podczas imprezy zajęła drugie miejsce, zachwycając jurorów i publiczność swoim hitem "Thank You Very Much" oraz nową piosenką "I Get Along". Na YouTube pojawiło się właśnie nagranie, jak gwiazda premierowo wykonuje piosenkę, która znajdzie się na jej debiutanckiej Ep'ce "All I Need".

A tak Margaret zaprezentowała się na scenie w Niemczech: