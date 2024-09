Beata Kozidrak, 14 września bieżącego roku pojawiła się w Szczecinie, gdzie dała niezapomniane show. 64-latka ku uciesze fanów nie tylko zaśpiewała, ale pokazała odważne ruchy sceniczne! Fani oszaleli z zachwytu.

Reklama

Beata Kozidrak zaskoczyła na scenie. Tak odważnie jeszcze nie było

Beata Kozidrak jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek. 64-latka swoją przygodę muzyczną rozpoczęła w latach 70. gdy wraz ze swoim bratem Jarosławem Kozidrakiem założyła zespół "Bajm", który szybko podbił polską scenę muzyczną. Artystka z "Bajmem" wydała wiele albumów studyjnych, które zawierały liczne przeboje m.in. "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Szklanka wody" ,"Biała armia", " Nie ma wody na pustyni" czy "Piechotą do lata".

Z czasem Beata Kozidrak rozpoczęła swoją karierę solową i stała się prawdziwą ikoną polskiej estrady. Mimo mijających lat 64-latka wciąż chętnie koncertuje - niedawno wystąpiła na 61. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a 14 września pojawiła się w Szczecinie na koncercie z okazji 45-lecia istnienia zespołu "Bajm". 64-latka dała show, jakiego jeszcze nie było! Tak odważnego występu chyba nikt się nie spodziewał, jednak jej "kocie ruchy" zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem.

Beata Kozidrak pojawiła się na scenie w Szczecinie w odważnej stylizacji składającej się z wysokich szpilek, krótkich spodenek i dopasowanej marynarki oraz... kabaretek. Od momentu, gdy weszła tylko na scenę, przyciągnęła wzrok zgromadzanej widowni. Kozidrak zaskoczyła fanów nie tylko swoim strojem, ale również energicznym i odważnym tańcem!

Beata Kozidrak podczas wykonywania utworu "OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem" pokazała odważne kocie ruchy, które od razu spotkały się z aplauzem ze strony widowni. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych słychać, że jej taniec przypadł do gustu jej fanom. A Wam jak się podoba taniec Beaty Kozidrak?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak wparowała na scenę w czasie koncertu Bajmu. Nagle zaczęła krzyczeć