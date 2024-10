Sytuacja zdrowotna księżnej Kate w końcu zaczęła zmierzać w lepszą stronę. Przez wiele miesięcy fani z całego świata bardzo przeżywali jej los, trzymając kciuki za szczęśliwy finał. Takowy wreszcie nadszedł, o czym żona Williama osobiście poinformowała. W ostatnim czasie niestety księżna znów zniknęła, co ponownie zwróciło uwagę wszystkich. Teraz dowiedzieliśmy się o liście, który napisała.

Niedługo minie rok od momentu, w którym Pałac poinformował o planowanej operacji brzucha Kate Middleton. Jak wówczas zapowiadano, ta zrobiła sobie przerwę od pracy, która jednak zaczęła niepokojąco się przedłużać, aż w końcu dowiedzieliśmy się, że u księżnej wykryto nowotwór. Natychmiast rozpoczęła leczenie, trwające wiele miesięcy, które wymusiło na niej całkowite wycofanie się z życia publicznego.

Kilka tygodni temu żona księcia Williama dumnie poinformowała o zakończeniu chemioterapii i wróciła na świecznik, co wywołało ogromną radość wśród poddanych. Euforia nie trwała jednak długo, bo już chwilę potem dowiedzieliśmy się, że księżna Kate znów zniknie, ale tym razem z powodu dzieci, z którymi chce spędzić czas podczas przerwy szkolnej. Mimo to nadal wykonuje swoje obowiązki i nie pozostaje obojętna na los swoich sympatyków.

Trudna sytuacja zdrowotna wyczuliła uwagę Kate na osoby, które tak jak ona, zmagają się lub zmagały z nowotworem. Dzięki temu poznała historię gwiazdy Bollywood, która usłyszała diagnozę o raku jajnika w IV stadium. Manisha Koirala na szczęście wygrała walkę o zdrowie, a gratulacje złożyła jej sama żona księcia Williama, pisząc do niej poruszający list.

To nie pierwszy raz, gdy księżna Kate odpowiada na korespondencję od fanów i poddanych. Kilka miesięcy temu napisała do niej Kirsty, matka małej Isli, która zmaga się z autoimmunologiczną chorobą. W liście kobieta wyraziła swoje obawy dotyczące wpływu celiakii na zdrowie psychiczne dzieci, podkreślając, że jest to aspekt często pomijany w publicznej dyskusji.

Nigdy nie widziałam, żeby ktoś naprawdę mówił o tym, jak to wpływa na dorastające dzieci i jakie ma to skutki dla ich zdrowia psychicznego, w związku z czymś, na co całkowicie nie mają wpływu. Pomyślałam — przejdźmy w tryb pełnej mamy i napiszmy list do innej mamy

- tłumaczyła.