Brytyjski zespół One Direction przywrócił modę na boysbandy. Przystojni wokaliści szybko podbili serca fanek na całym świecie i nic nie wskazuje na to, aby szał milionów nastolatek na ich punkcie miał mieć niebawem swój kres. Wręcz przeciwnie - na oku mają już kolejny rekord do pobicia. Przypomnijmy: Najdroższa trasa w historii. One Direction zarobią rekordową kwotę

Nie dziwi zatem fakt, że znajdują się naśladowcy, którzy chcą powtórzyć sukces Brytyjczyków. I to nawet w Polsce - w naszym kraju tej próby podjął się Adam Konkol. Muzyk już pod koniec zeszłego roku ogłosił casting, w którym wyłonił czwórkę chłopaków, a ci stworzyli formację 4LOVE. W sieci zadebiutował właśnie ich pierwszy singiel zatytułowany "Tęsknię już (Hej dziewczyno), opatrzony oczywiście teledyskiem. Jak wyszło? Obawiamy się, że chłopcy polskim One Direction nie będą...

Tak prezentuje się debiutancki klip 4LOVE. Jak wam się podoba? ;)

