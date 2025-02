Serial „Ślepnąc od świateł” to jedna z najbardziej stylowych i intrygujących polskich produkcji ostatnich lat. Wyprodukowany przez HBO, oparty na bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka, przenosi widzów do brutalnego, mrocznego świata warszawskich elit i przestępczego podziemia. Wciągająca fabuła, hipnotyzująca atmosfera i doskonała ścieżka dźwiękowa sprawiły, że serial stał się prawdziwym fenomenem.

O czym jest „Ślepnąc od świateł”?

Głównym bohaterem „Ślepnąc od świateł” jest Kuba (grany przez Kamila Nożyńskiego), tajemniczy i chłodny diler kokainy, który doskonale zna warszawski półświatek i śmietankę towarzyską. Jego życie to nieustanna gra na granicy prawa – luksusowe apartamenty, nocne kluby i spotkania z gangsterami to dla niego codzienność. Jednak Kuba ma jeden cel: chce zniknąć. Planuje wyjazd do Ameryki Południowej, ale zanim to nastąpi, musi uporać się z kilkoma nierozwiązanymi sprawami.

Jego świat zaczyna się walić, gdy po latach do Warszawy wraca Dario (w tej roli Jan Frycz) – bezwzględny gangster, który szybko wprowadza chaos i brutalność. Kuba zostaje wciągnięty w spiralę przemocy, tajemnic i moralnych dylematów, które prowadzą do nieuchronnej konfrontacji.

Jednym z największych atutów „Ślepnąc od świateł” jest jego wizualna strona. Serial został nakręcony w surowym, neonowym klimacie, ukazując Warszawę jako miasto pełne mroku, pustki i dekadencji. Reżyser Krzysztof Skonieczny stworzył hipnotyzujący obraz metropolii, która żyje nocą, a bohaterowie poruszają się wśród jej najciemniejszych zakamarków.

Nie można też zapomnieć o ścieżce dźwiękowej, w której znalazły się utwory takich artystów jak PRO8L3M, Pezet czy Sokół. Muzyka idealnie buduje klimat serialu i podkreśla jego unikalny styl.

Obsada serialu „Ślepnąc od świateł”

Serial zachwyca świetnie dobraną obsadą. Główna rola przypadła Kamilowi Nożyńskiemu, dla którego był to debiut aktorski. Jego hipnotyzująca, chłodna kreacja podzieliła widzów – jedni byli zachwyceni, inni krytykowali jego brak emocji. Jednak niekwestionowaną gwiazdą produkcji stał się Jan Frycz jako psychopatyczny Dario. Jego rola pełna nieprzewidywalności, szaleństwa i charyzmy na długo zapadła w pamięć widzów.

W obsadzie pojawili się także:

Robert Więckiewicz jako prokurator

jako prokurator Marta Malikowska jako Paweł

jako Paweł Cezary Pazura jako Jacek, właściciel klubu

jako Jacek, właściciel klubu Janusz Chabior jako Stryj

Inne seriale na podstawie tekstów Jakuba Żulczyka

Jeśli lubicie produkcje na podstawie powieści czy scenariuszy Jakuba Żulczyka, te seriale także mogą wam się spodobać:

„Informacja zwrotna” (2023) – serial Canal+ oparty na książce Informacja zwrotna. W roli głównej Arkadiusz Jakubik jako uzależniony od alkoholu były muzyk, który próbuje odnaleźć swojego zaginionego syna.

(2023) – serial Canal+ oparty na książce Informacja zwrotna. W roli głównej Arkadiusz Jakubik jako uzależniony od alkoholu były muzyk, który próbuje odnaleźć swojego zaginionego syna. „Wzgórze psów” (2025) – serial oparty na powieści o tym samym tytule, którego premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku na platformie Netflix. W głównych rolach występują Robert Więckiewicz i Mateusz Kościukiewicz.

(2025) – serial oparty na powieści o tym samym tytule, którego premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku na platformie Netflix. W głównych rolach występują Robert Więckiewicz i Mateusz Kościukiewicz. „Warszawianka” (2023) – serial dostępny na platformie SkyShowtime, którego scenariusz napisał Jakub Żulczyk. Opowiada o hedonistycznym pisarzu "Czułym", zmagającym się z życiem w nocnej Warszawie. W roli głównej występuje Borys Szyc.

(2023) – serial dostępny na platformie SkyShowtime, którego scenariusz napisał Jakub Żulczyk. Opowiada o hedonistycznym pisarzu "Czułym", zmagającym się z życiem w nocnej Warszawie. W roli głównej występuje Borys Szyc. „Belfer” (2016–2017) – serial kryminalny, do którego scenariusz współtworzył Jakub Żulczyk. Opowiada o nauczycielu (Maciej Stuhr) próbującym rozwikłać kryminalne zagadki związane z jego uczniami.

