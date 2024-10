Liam Payne nie żyje - to informacja, której chyba nikt nie chciałby przeczytać. Niestety, członek One Direction zmarł nagle 16 października w Buenos Aires, a prokuratura ujawniła już wyniki sekcji zwłok. Wątki w sprawie są jeszcze badane, a fani na całym świecie są wstrząśnięci tragedią. Teraz oświadczenie wydali pozostali czterej członkowie One Direction. Co napisali?

Reklama

One Direction żegna Liama Payne'a. Wpis wyciska łzy

Śmierć Liama Payne’a, byłego członka kultowego zespołu One Direction, wstrząsnęła światem muzyki oraz milionami fanów na całym świecie. Payne zmarł nagle w wieku 31 lat w Buenos Aires, a jego odejście pozostawiło jego kolegów z zespołu w głębokiej żałobie. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan oraz Zayn Malik we wspólnym oświadczeniu wyrazili ogromny smutek, mówiąc, że są „całkowicie zdruzgotani” tragiczną wiadomością:

Jesteśmy całkowicie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama. Z czasem i kiedy każdy będzie mógł, będzie więcej do powiedzenia. Ale na razie poświęcimy trochę czasu na opłakiwanie i przepracowanie straty naszego brata, którego bardzo kochaliśmy. Wspomnienia, które z nim przeżyliśmy, zostaną w naszej pamięci na zawsze. Na razie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go razem z nami. Będzie nam go strasznie brakować. Kochamy cię Liam - napisali członkowie zespołu.

Oświadczenie kultowego już zespołu wywołało ogromne poruszenie wśród fanów One Direction, którzy nadal nie mogą uwierzyć, że Liam Payne nie żyje:

Brakuje mi słów

Jestem taki załamany i zagubiony. Musimy nauczyć się przebaczać i doceniać tych, którzy są przy nas

Nigdy nie myślałem, że zobaczę tylko te 4 nazwiska podpisujące cokolwiek…

Doszło to ''reunion'', ale jakim kosztem...

Śmierć Liama Payne’a to ogromna strata dla świata muzyki, a także dla jego rodziny, przyjaciół i fanów.

Reklama

Zobacz także: Są wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a. Ujawniono faktyczną przyczynę śmierci