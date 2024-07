Za sprawą One Direction wróciła moda na boysbandy. Brytyjski zespół podbija serca nastolatek na całym świecie i nic nie zapowiada, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Chłopcy bowiem nie są aniołkami i im również przytrafiają się skandale, ale to tylko napędza ich popularność. Przypomnijmy: Wyciekły nagie fotki przystojniaka z One Direction!

Liderem zespołu i największym łamaczem kobiecych serc jest z pewnością Harry Styles. Jego charakterystyczna fryzura, filuterny uśmiech i chłopięcy urok sprawiają, że tracą dla niego głowę nie tylko nastoletnie fanki, ale i koleżanki z show-biznesu. Swego czasu bardzo głośno było o jego romansie z Taylor Swift, ale ten szybko się zakończył.

Ostatnio Harry często gości w Stanach Zjednoczonych i amerykańskie media donoszą, że nie ma to tylko związku z promocją zespołu. Styles spotyka się bowiem z Kendall Jenner - młodszą siostrą Kim Kardashian. Para póki co ukrywa związek przed fotoreportami. Do tego stopnia, że ostatnio Harry zabrał Kendall na randkę do... gejowskiego klubu "Hell''''''''''''''''''''''''''''''''s Kitchen" na nowojorskim Manhattanie. Według relacji świadków, chłopak jest tam częstym gościem...

Związek Harry''''''''''''''''''''''''''''''''ego i Kendall brzmi jak spełnienie marzeń matki Kardashianek, Kris Jenner. Myślicie, że to prawdziwe uczucie czy kolejna marketingowa akcja?

