Pogrzeb Liama Payne'a odbył się 20 listopada 2024 roku w XII-wiecznym kościele w Home Counties w Buckinghamshire. W ceremonii uczestniczyli jego byli koledzy z zespołu One Direction oraz najbliżsi. Ceremonia miała charakter prywatny, jednak do mediów trafiły poruszające kadry z pogrzebu.

Tak wygląda pogrzeb Liama Payne'a

20 listopada 2024 roku w XII-wiecznym kościele w St Mary's w Amersham (hrabstwo Buckinghamshire) odbyła się prywatna ceremonia pogrzebowa Liama Payne'a. Tragiczna śmierć artysty w wieku 31 lat wstrząsnęła światem muzyki. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział jego bliscy przyjaciele, w tym członkowie One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson i Niall Horan, a także jego dziewczyna Kate Cassidy i była partnerka Cheryl Cole.

Pogrzeb Liama Payne'a odbył się w kameralnym gronie. Miejsce uroczystości wybrano z myślą o zapewnieniu spokoju i intymności rodzinie oraz przyjaciołom. W ceremonii wzięli udział jego dawni koledzy z zespołu One Direction. Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson i Niall Horan okazali swoje wsparcie, wspólnie żegnając dawnego przyjaciela. Ich obecność była symbolicznym gestem jedności i solidarności.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Żałobnicy przynieśli ze sobą kwiaty, a trumna zmarłego udekorowana białymi różami została przewieziona specjalnym powozem przyozdobionym napisami, które naprawdę chwytają za serce. Na trumnie możemy zobaczyć hasła "son" (z ang. syn - przyp. red.) oraz "daddy" (z ang. tata - przyp. red.). To, co porusza najbardziej, to jednak żałobna wiązanka wykonana z kwiatów tworzących napis "daddy", którą w ostatnim pożegnaniu podarował ukochanemu tacie siedmioletni syn Bear.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Fani na całym świecie opłakują śmierć Liama Payne'a. Media społecznościowe zalały wyrazy wsparcia dla rodziny i przyjaciół artysty. Wiele gwiazd branży muzycznej, w tym Ed Sheeran i Simon Cowell, publicznie wyraziło swoje współczucie.

