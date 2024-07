Emocje towarzyszące występowi Polski na Eurowizji 2014 nie opadają. Wejście do finału konkursu wywołało ogromny entuzjazm wśród fanów, którzy teraz liczą na wysoką pozycję, a może nawet walkę o zwycięstwo. Nie zabrakło jednak głosów krytycznych i to z najmniej spodziewanej strony. Przypomnijmy: "Nie do końca mi się to wszystko podobało. Nie mają szans na zwycięstwo"

Występ Cleo i seksownych tancerek został również dostrzeżony przez zagranicznych dziennikarzy. To właśnie zdjęcia Polek były jednymi z najchętniej publikowanych przez agencje prasowe na całym świecie. Biuściaste tancerki ustępowały tylko "kobiecie z brodą" czyli Conchite Wurst. Wczoraj internet obiegły artykuły z Niemiec, które w dość niepochlebny sposób wypowiadały się o polskim show, nazywając go seksistowskim czy w stylu soft-porno. Nie wszyscy jednak byli tak krytyczni. Wdzięki naszych rodaczek dostrzegł też największy szwedzki tabloid "Nöjesbladet", który cały czwartkowy półfinał podsumował nagłówkiem "Atak polskich piersi!". W artykule zaś komplementują występ Cleo i doceniają go za seksapil.

Co więcej, w głosowaniu szwedzkich internautów zajmujemy drugą pozycję, tuż za Austrią. Oby tak chętnie głosowali na nas w jutrzejszym finale!

