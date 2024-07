Po dwóch latach nieobecności Polska wraca na Eurowizję. Fani konkursu z radością przyjęli informacje o występie naszego artysty w Danii, zastanawiając się jednocześnie, kto nim będzie. Przez dłuższy czas TVP forsowało kandydaturę Edyty Górniak, ale gwiazda ostatecznie podjęła decyzję odmowną. Przypomnijmy: Rinke Rooyens o przygotowaniach Górniak do Eurowizji

Kiedy poznamy polskiego kandydata do wyjazdu na konkurs Eurowizji 2014 do Kopenhagi? OGAE Polska czyli stowarzyszenie fanów Eurowizji, które uczestniczy w konsultacjach z Telewizją Publiczną poinformowało, że taka decyzja ma zapaść do końca lutego. Tym razem nasz reprezentant nie zostanie wyłoniony drogą krajowych preselekcji, lecz w sposób wewnętrzny, a ostateczną decyzję ma zatwierdzić Juliusz Braun, prezes TVP.



Również utwór eurowizyjny wskazany zostanie za zamkniętymi drzwiami. Należy jednocześnie podkreślić, że nie jest to ten sam sposób wyboru jaki zastosowano w 2005 roku. Ivan i Delfin wygrał wtedy preselekcje wewnętrzne, a jego utwór wybrała komisja spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Tym razem TVP nie rozpisze otwartego konkursu, a sama nawiąże kontakt z wybranymi wokalistami, a od efektu tych rozmów zależeć będzie ostateczna decyzja - czytamy na stronie OGAE Polska.

Kto jest brany pod uwagę? AfterParty.pl informowało już, że brane są pod uwagę kandydatury m.in. Nataszy Urbańskiej i Mariki. Krążą też plotki, jakoby TVP widziało w Danii Kamila Bednarka. Rozmowy na ten temat trwają, a na oficjalną decyzję musimy jeszcze poczekać. Zobacz: Natasza Urbańska nagrała "Rolowanie" na Eurowizję?!

Kto waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę podczas Eurowizji?

Tak wyglądał ostatni finał polskich eliminacji do Eurowizji w 2011 roku: