Polska po trzech latach przerwy wraca na Eurowizję, która w tym roku odbędzie się w Kopenhadze. W naszym kraju nie brakuje entuzjastów tego konkursu, a wszyscy fani muzycznych zmagań zastanawiają się, kto będzie reprezentował Polskę podczas finałowego koncertu w Danii. Informowaliśmy już, że szefostwu TVP marzy się Edyta Górniak, która 20 lat odniosła największy w historii państwa sukces. Przypomnijmy: TVP chce wysłać Górniak na Eurowizję 2014

Edyta to jednak wielkie życzenie TVP, a ostateczna decyzja należeć będzie tylko do niej. Nie brakuje jednak wykonawców, którzy sami zgłaszają chęć uczestnictwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym roku nie zostanie rozpisany konkurs, a wyboru podejmie się specjalna komisja, bez pomocy telewidzów.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, duży apetyt na występ na Eurowizji 2014 ma Natasza Urbańska. Wokalistka mocno forsuje swoją kandydaturę, a władze TVP widzą w niej spory potencjał. Natasza startowała już dwukrotnie w kwalifikacjach do Eurowizji, ale bezskutecznie. Tym razem jednak ma być inaczej, a sukces Urbańskiej ma zapewnić jej nowy singiel "Rolowanie", który spełnia techniczne wymogi konkursowe (nie przekracza 3 minut) i zdążył już wywołać mnóstwo kontrowersji w sieci. Zobacz: Tekst piosenki Urbańskiej. O czym śpiewa?



Udział Edyty Górniak na 20-lecie Eurowizji byłby spełnieniem marzeń, ale TVP musi mieć też plan B. Pełną gotowość zgłosiła Natasza Urbańska i to ona jest najpoważniejszą kandydatką do wyjazdu do Danii, w razie gdyby rozmowy z Górniak zakończyły się niepowodzeniem. W dalszej kolejności brane są też pod uwagę Halina Mlynkova, Marika i finaliści "The Voice" - zdradza nam osoba z otoczenia TVP.

Kandydatura Nataszy Urbańskiej może wydawać się kontrowersyjna, szczególnie że wspomniany utwór "Rolowanie" mocno podzielił internautów, a wszystko wskazuje na to, iż to właśnie on miałby być wykonywany przez Nataszę przed całą Europą. O zdanie postanowiliśmy zapytać Karolinę Korwin Piotrowską, która po ukazaniu się teledysku w sieci nie miała do powiedzenia zbyt wielu ciepłych słów na jego temat. W Urbańskiej dostrzega jednak w tym przypadku potencjał.



Eurowizja to festiwal kiczu i tandety, a więc może nawet go wygrać. Jest do tego stworzona - skomentowała krótko w rozmowie z AfterParty.pl Korwin.

W przypadku udziału Nataszy Urbańskiej w konkursie Eurowizji może się jej przydać doświadczenie męża. Janusz Józefowicz był bowiem w 2009 roku reżyserem występu reprezentanta Białorusi, Petra Elfimova. Niestety artysta nie awansował do finału.

Waszym zdaniem Natasza i jej "Rolowanie" to dobry pomysł w kontekście Eurowizji?

A tak wyglądał występ Petra Elfimova podczas Eurowizji w 2009 roku wyreżyserowany przez Janusza Józefowicz:

