Coraz więcej polskich muzyków odnosi sukcesy za granicą. Niedawno Radzimir Dębski wygrał konkurs na remiks dla Beyonce, Gosia Andrzejewicz zaśpiewała z Dr'em Albanem, a Iza Lach za plecami polskiego show-biznesu nagrała piosenkę z samym Snoop Doggiem. Teraz to zacne grono powiększył Borys Czapiewski, który właśnie zaśpiewał i nagrał teledysk w duecie z europejską gwiazdą, Amną.

W Europie Amna jest znana z wakacyjnego przeboju "Tell Me Why". W tym roku postanowiła ponownie odnieść sukces, a pomóc w tym ma jej letnia piosenka "Esta Noche", do nagrania której zaprosiła Borysa. Ona śpiewa po angielsku, on po hiszpańsku. W Rumunii utwór leci już w większości stacji radiowych i walczy o sukces na lokalnych listach przebojów. Teledysk pokazują wszystkie muzyczne stacje w Europie Wschodniej. A jak dowiedziało się AfterParty.pl, to dopiero początek przygody polskiego wokalisty z europejskim rynkiem muzycznym. Borys podpisał kontrakt z wytwórnią Roton, która reprezentuję takich artystów jak znana na całym świecie Inna, czy popularny boysband Akcent.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować z ludźmi odpowiedzialnymi za sukces tak popularnych artystów i z twórcami największych letnich przebojów ostatnich kilku lat. Mam nadzieję, że "Esta Noche" spodoba się europejskiej i przede wszystkim polskiej publiczności. - mówi Borys w rozmowie z AfterParty.pl

"Esta Noche" lada dzień trafi na antenę polskiej Vivy i MTV. Myślicie, że ma szansę stać się przebojem tegorocznych wakacji?

A to ubiegłoroczny hit Amny - Tell Me Why: