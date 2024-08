Wielki smutek spotkał fanów Grega Kihna, którzy ostatnio odwiedzili jego oficjalną stronę internetową. W serwisie pojawiła się wiadomość o śmierci znanego muzyka. Legendarny gitarzysta zmarł we wtorek, 13 sierpnia. Pod koniec życia artysta zmagał się z chorobą Alzheimera. Gwiazdor lat 80. był znany nie tylko z twórczości muzycznej. Podziwiano go również jako zdolnego powieściopisarza.

Greg Kihn zmarł w wieku 75 lat

W oświadczeniu o śmierci Grega Kihna poinformowano o specjalnym wydarzeniu. W niedalekiej przyszłości bliscy legendarnego muzyka planują zorganizować koncert ku pamięci wokalisty. W tej wyjątkowej imprezie udział mają wziąć przyjaciele gitarzysty oraz inni artyści. Sam Kihn angażował się w akcje charytatywne i wolontariat.

Miał wyjątkowe hobby polegające na hodowli rzadkich modliszek, a także spędzał czas i zbierał pieniądze na rzecz Care nad Comfort – czytamy na stronie.

Muzyk wspierał wojskową grupę „Operation Care and Comfort”, wysyłającą paczki z podstawowymi produktami do jednostek na całym świecie, znajdujących się w niebezpiecznych rejonach. Kihn otrzymał też tytuł Człowieka Roku w 2010 roku za wsparcie Childern’s Hospital in Oakland w Kaliforni w walce z nowotworami.

W lipcu br. Greg Kihn stwierdził, że nadeszła pora, by przeszedł na emeryturę. Muzyk opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym przyznał, że jest już zmęczony nie tylko koncertowanie, ale także prowadzeniem nocnych audycji w radiu. Niewykluczone, że wpływ na tę decyzję miała postępująca choroba Alzheimera.

Po tylu latach koncertowania, a także prowadzenia audycji radiowych od 3 nad ranem do 3 po południu przez 15 lat, w końcu nadszedł czas, abym się wyluzował – napisał na Facebooku Kihn.

Kariera muzyka rozpoczęła się w 1976 roku, gdy założył Greg Kihn Band. Pierwsze albumy zespołu przeszły bez echa, jednak w 1979 roku artysta wydał „Next of Kihn”. Trzecia płyta już nieco zamieszała w branży muzycznej. Dobre recenzje zebrał też singiel „The Breakup Song” z 1981 roku, który wylądował na 15. miejscu amerykańskiego zestawienia „Top 40.”.

Największym hitem Kihna okazała się piosenka „Jeopardy”. Utwór wokalisty pojawił się w 1983 roku, gdy stacja MTV rozwijała swoją działalność. Singiel stał się jednym z jej pierwszych przebojów, dzięki czemu zyskał ogromną popularność. Później gwiazdor lat 80. nagrał jeszcze takie tytułu jak „Love and Rock and Roll” oraz albumy „Rockihnroll”, „Kihntiuned” i „Kihnspiracy”.

Pod koniec kariery Kihn pracował jako didżej rozgłośni KUFX w San Jose. Oprócz tego zajął się pisaniem powieści grozy. W 1996 roku opublikował książkę „Horror Show”. Co ciekawe, gitarzysta miał polskie pochodzenie.

Niedawno informowaliśmy również o śmierci Geny Rowlands. Gwiazda filmu „Pamiętnik” też pod koniec życia zmagała się z chorobą Alzheimera.

