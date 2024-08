Na przestrzeni zaledwie kilku lat straciliśmy znaczną część obsady "Świata według Kiepskich" - zarówno aktorów drugoplanowych, jak i pierwszoplanowych. Za każdym razem, gdy wydaje się, że ciemne chmury w końcu odeszły znad serialu, dowiadujemy się o kolejnej stracie. Tym razem nie jest inaczej.

Nie żyje gwiazda "Świata według Kiepskich"

Nie od dziś mówi się o krążącej nad "Światem według Kiepskich" klątwie. Bohaterowie, których oglądaliśmy w serialu, odchodzą od nas w zatrważającym tempie, a lista już jest naprawdę długa. Niestety, właśnie poinformowano o śmierci kolejnego, wybitnego aktora - Bogusława Danielewskiego, który przyszedł na świat 16 kwietnia 1928 roku w Gdyni.

Jego przygoda z aktorstwem rozpoczęła się już w roku 1948 na scenie Estrady Bałtyckiej i Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W 1949 przeniósł się do Teatru Młodego Widza we Wrocławiu, gdzie zachwycał publikę przez najbliższe cztery lata. W 1952 roku dołączył do Państwowych Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu, obecnie znanych pod nazwą Teatr Polski we Wrocławiu.

W całej swojej karierze Bogusław Danielowski zagrał ponad 100 ról teatralnych czy filmowych. Był także wykładowcą w Studium Aktorskim przy Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz wyreżyserował kilkanaście przedstawień dramatycznych i muzycznych. Na szklanym ekranie zyskał popularność m.in. za sprawą ról w: "Świat według Kiepskich", "Pierwsza miłość", "Na kłopoty Bednarski", "Jak być kochaną", "Baryton", "Konsul" i "Rdza". W sieci pożegnała go m.in. aktorka z Teatru Polskiego we Wrocławiu, Aldona Struzik.

Dziś kolejne smutne pożegnanie w naszym Zespole... Kochany Boguś... Bogusław Danielewski. Odszedł kolejny Wspaniały Artysta i Cudowny Człowiek. Będzie nam bardzo brakowało Pańskiego ciepła i serdeczności... Nie ukłonimy się już razem na scenie... Ale Pański uśmiech zostanie w moim sercu na zawsze. R.I.P.

Informację o śmierci Bogusława Danielewskiego przekazał również sam Teatr Polski we Wrocławiu.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Bogusława Danielewskiego, długoletniego aktora naszego Teatru. (...) Laureat wielu prestiżowych nagród. Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia. Dyrekcja i Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Bogusław Danielewski zmarł w wieku 96 lat. Również i my przesyłamy jego najbliższym wyrazy współczucia.

