Włocławek długo nie zapomni niedzielnego wieczoru 3 maja. Chwilę po tym, gdy fani zaczęli rozchodzić się po koncercie Ich Troje, na jednej z bocznych uliczek odchodzących od Starego Rynku doszło do ataku nożownika. Zdarzenie rozegrało się poza głównym terenem imprezy. Ciężko ranna została 44-letnia kobieta, a zarówno ona, jak i sprawca trafili do szpitala w stanie określanym jako poważny.

Michał Wiśniewski przerwał milczenie po ataku nożownika. Zauważył to podczas występu

Według relacji Michała Wiśniewskiego sam występ przebiegał bez zakłóceń i był dobrze zabezpieczony. Lider Ich Troje podkreśla, że przez cały koncert panowała spokojna atmosfera, a kwestie organizacyjne wyglądały profesjonalnie.

Wiśniewski przyznaje, że o zdarzeniu dowiedział się dopiero po zakończeniu koncertu. Po występie wyszedł jeszcze do ludzi, by zrobić zdjęcia, a z Włocławka wyjechał około godziny 23.

Dotarły do mnie te wiadomości, to jest bardzo przykre. Po koncercie wyszedłem jeszcze do ludzi, robiliśmy sobie zdjęcia. Wyjechaliśmy około godziny 23, więc próbowałem to sobie później poukładać - to wszystko musiało się wydarzyć już w drodze do domu z koncertu powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Michał Wiśniewski zabrał głos po dramacie we Włocławku. Wspomniał o ochronie

Michał Wiśniewski zwrócił uwagę, że w podejściu ochrony profesjonalizm nie kończy się na stanowczym działaniu. Równie istotne jest, by ochrona była kulturalna i nie podgrzewała atmosfery.

Artysta zaznacza, że współpracuje z firmą ochroniarską nie od dziś i że podczas włocławskiego występu zabezpieczenie ocenia jako spokojne i profesjonalne. W jego ocenie to właśnie styl pracy służb porządkowych może realnie zmieniać temperaturę wydarzenia. Gdy ktoś gra siłą, wywyższa się lub zaczepia, część ludzi czuje się atakowana, a wtedy o eskalację nietrudno. Gdy podejście jest rzeczowe i bez niepotrzebnych spięć, publiczność zachowuje spokój.

Wie pani, to po prostu bardzo przykre, ale takich incydentów jest niestety coraz więcej. Tam była bardzo przyjemna ochrona - mówię przyjemna, bo to też jest ważne, żeby była nie tylko skuteczna, ale i kulturalna. My z tą firmą ochroniarską współpracujemy, to jest bardzo dobrze prowadzona firma i nie pierwszy raz z nimi pracujemy. I naprawdę było spokojnie, profesjonalnie przekazała na łamach „Faktu”.

Czasami, jeśli ochrona jest taka… ja to nazywam „przerost formy nad treścią”, ktoś się wywyższa, zaczepia, to wtedy ludzie czują się atakowani i rodzi się agresja. A tutaj tego nie było. Myślę, że gdyby ta ochrona była inna, to taki wybuch mógłby nastąpić wcześniej - nawet w tłumie. Na szczęście tak się nie stało wyjaśnił.

Trwa śledztwo ws. ataku nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku

Śledczy wciąż ustalają, jak dokładnie doszło do ataku. Policja odtwarza przebieg zdarzeń, analizuje okoliczności i sprawdza możliwy udział innych osób.

Pewne jest natomiast, że poszkodowana oraz sprawca trafili do szpitala, a ich stan określano jako poważny. Dla wielu osób, które tego wieczoru przyszły po prostu na koncert i chwilę oddechu, ta informacja brzmi jak zimny prysznic: emocje po występie potrafią być jeszcze w człowieku, a tu nagle pojawia się wiadomość o dramacie, który wydarzył się zaledwie kilka ulic dalej.

