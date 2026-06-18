Pola Wiśniewska po rozprawie rozwodowej zabrała głos dzień po spotkaniu z Michałem Wiśniewskim w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Atmosfera na korytarzach miała być niezręczna, a sprawa może potrwać dłużej. Celebrytka opublikowała krótki wpis, który wielu odczytało jako jasny komunikat.

Pola i Michał Wiśniewscy spotkali się w sądzie. Muszą poczekać na rozwód

Rozprawa rozwodowa Poli i Michała Wiśniewskich odbyła się w środę 17 czerwca w Warszawie. Choć oboje pojawili się w tym samym miejscu i - jak relacjonowano - siedzieli obok siebie, napięcie miało być wyczuwalne. Wśród opisywanych scen przewija się moment, w którym Michał Wiśniewski miał zareagować przytuleniem, kiedy Pola próbowała podać mu rękę.

Z sądowych kuluarów płynie informacja, że ta historia nie skończy się na jednym spotkaniu. W sądzie miało paść stanowisko, że na finał rozwodu trzeba będzie poczekać.

Jednocześnie z otoczenia Poli Wiśniewskiej przekazano, że w sprawie pojawiło się światełko w tunelu. Nie zmienia to faktu, że rozwód - zwłaszcza gdy do omówienia pozostają kwestie rodzinne - często bywa procesem rozpisanym na etapy. A każdy etap to osobna porcja ustaleń, terminów i rozmów. Nieoficjalnie wskazywano, że pierwsza rozprawa dotyczyła między innymi alimentów oraz widzeń z dziećmi.

Pola Wiśniewska zabrała głos po pierwszej rozprawie rozwodowej

Dzień po rozprawie Pola Wiśniewska odezwała się w instagramowym kanale nadawczym. Zrobiła to zwięźle i bez wchodzenia w szczegóły postępowania. Sens jej wpisu był jednak czytelny: przeszłości nie da się cofnąć ani poprawić od początku, ale można zacząć w miejscu, w którym jest się dziś, i zawalczyć o inne zakończenie.

Przypomnienie na dziś: Nie możesz wrócić i zmienić początku swojej historii, ale możesz zacząć od tego miejsca, w którym jesteś i zmienić jej zakończenie napisała Pola Wiśniewska na Instagramie.

Przypominamy, że również przed rozprawą rozwodową na kanale nadawczym Pola Wiśniewska opublikowała przejmujące słowa. Poprosiła wówczas internautów o jedno.

Zobacz także: