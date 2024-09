Za nami kolejny odcinek nowej śniadaniówki Polsatu. W niedzielnym wydaniu na kanapie zasiedli wyjątkowi goście, w tym sam dyrektor programowy stacji! W rozmowie z Kasią Cichopek i Maćkiem Kurzajewskim opowiedział m.in. o tym, czego jesienią możemy spodziewać się po telewizji Polsat, a także o samym "Halo, tu Polsat". Niespodziewanie zaczął mówić o konkurencji.

Nowa śniadaniówka Polsatu wystartowała z przytupem. Póki co odcinki będą pojawiać się trzy razy w tygodniu - od piątku, do niedzieli. Weekendowe wydania poprowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a na kanapie "Halo, tu Polsat" zasiedli m.in. Sebastian Fabijańki, Skolim czy Anna Maria Sieklucka.

Nieoczekiwanie jednym z gości okazał się także sam dyrektor programowy stacji - Edward Miszczak! Opowiedział on przede wszystkim o jesiennej ramówce Polsatu, a także zdradził, że program "Moja mama, twój tata", który jest zupełną świeżynką, był jego pomysłem i chodził mu po głowie jeszcze, gdy pracował u konkurencji.

To reality show. Zwykle taki program jest przeznaczony do młodych, a tu mamy zupełnie innych adresatów. Bardzo chciałem, żeby ten program powstał w Polsacie

Edward Miszczak zapowiedział także, że sporo wrażeń dostarczą nam "Taniec z gwiazdami", "Nasz nowy dom" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", które są sztandarowymi programami Polsatu. Pochylił się również nad samą śniadaniówką, podkreślając, że jest to niezwykle dopieszczone nowe dziecko stacji. Przyznał wprost, że aż trzy programy śniadaniowe na rynku to dość sporo, dlatego nie zabraknie rywalizacji!