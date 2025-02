Podczas piątkowego wydania "Halo tu Polsat", widzowie i obecni w studiu pracownicy byli świadkami wyjątkowej chwili. Po krótkiej rozmowie z gospodarzami śniadaniówki, uczestnik "Must Be The Music" wyciągnął pierścionek i zadał partnerce najważniejsze pytanie. "Kochanie, ja się w środku cały trzęsę, mam do Ciebie ważne pytanie, bo wiem, że czekałem na Ciebie całe życie" - zaczął.

Marcin Czyżewski oświadczył się ukochanej w "Halo tu Polsat"

Najnowsze wydanie "Halo tu Polsat" upłynęło pod znakiem różu, serduszek i miłości. Produkcja zadbała o pasującą do Walentynek oprawę, ale nikt nie przypuszczał, że na żywo dojdzie do czegoś takiego. Jednymi z gości programu byli Marcin Czyżewski, finalista 1. edycji muzycznego programu "Must Be The Music", wraz z ukochaną. Para miała okazję porozmawiać z Katarzyną Cichopek i Maćkiem Kurzajewskim m.in. o powracającym już wiosną tego roku na antenę programie.

Niespodziewanie, podczas występu Mateusza Ziółko z piosenką ''W płomieniach'', Marcin wyjął pierścionek i zwrócił się do swojej ukochanej:

Kochanie, ja się w środku cały trzęsę, mam do Ciebie ważne pytanie, bo wiem, że czekałem na Ciebie całe życie. Czy uczynisz mi tą przyjemność i wyjdziesz za mnie? Ja też się cały trzęsę. Kocham Cię

Joanna przyjęła oświadczyny, nie kryjąc przy tym ogromnego wzruszenia. Tak wyjątkowa chwila poruszyła również samych prowadzących. Maciej Kurzajewski oznajmił krótko:

Zadrżały nam serca

A Kasia Cichopek przyznała:

Ja też się trzęsę, zobacz

Kim jest Marcin Czyżewski?

Marcin Czyżewski zdobył rozgłos oraz uznanie widzów w 2011 roku, biorąc udział w pierwszej edycji programu "Must Be The Music". Szybko został zapamiętany, co pozwoliło mu rozwinąć skrzydła kariery. Wokalista pisze piosenki, komponuje, a także gra na gitarze. Skupia się na różnych gatunkach muzycznych od rocku przez pop po muzykę elektroniczną. Co ciekawe Marcin współpracował m.in. z Oddziałem Zamkniętym czy z Orkiestrą Piotra Rubika.

Historia miłości Marcina Czyżewskiego i Joanny

Choć o Marcinie i Joannie dotychczas w show-biznesie mówiło się niewiele, teraz z pewnością się to zmieni. Para poznała się przez Internet i to w dość nietypowy sposób, bo Marcin skorzystał z usług kobiety jako psychodietetyczki. Gdy jednak okazało się, że oboje pasjonują się muzyką, a Joanna także lubi śpiewać, coś między nimi zaiskrzyło.

Z początku jednak musieli stawić czoła relacji na odległość, ponieważ mieszkali w dość odległych miastach. Po czasie, gdy zrozumieli, że nie mogą żyć bez siebie, Joanna przeprowadziła się do ukochanego. Teraz rozpoczną nowy etap w życiu! Tegoroczne Walentynki Joanna z całą pewnością zapamięta już do końca życia.

Serdecznie gratulujemy Marcinowi Czyżewskiemu i jego ukochanej!

