Urodziny Krzysztofa Ibisza stały się okazją do licznych życzeń i ciepłych słów od fanów oraz bliskich. Anna Ibisz z humorem podeszła do święta byłego męża, podkreślając ich długą znajomość i żartując na temat jego wieku. Można pozazdrościć im tak ciepłej relacji.

Anna Ibisz zwróciła się do Krzysztofa Ibisza

Krzysztof Ibisz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a jego pozytywna energia i młodzieńczy wygląd budzą podziw wśród fanów. W dniu jego 60. urodzin media społecznościowe zapełniły się serdecznymi życzeniami, a szczególne słowa skierowała do niego była żona, Anna Ibisz. Jak wiadomo, ex-partnerzy mają wyjątkową relację, pełną wzajemnego szacunku i sympatii.

Rośnij duży i wzrastaj! To jest Twój dzień i Twój rok – czas na wdzięczność. I pomyśleć, że znam Cię dłużej, niż masz lat! Najlepsze życzenia. A poza tym: uciekłeś przed 60-tką za granicę – ładnie to tak!? – napisała z humorem Anna Ibisz

60. urodziny Krzysztofa Ibisza

Krzysztof Ibisz od lat jest obiektem żartów związanych z jego wiekiem. Mimo upływu lat wciąż wygląda niemal tak samo jak na początku swojej kariery. Sam podchodzi do tych komentarzy z dystansem i wielokrotnie podkreślał, że zdrowy styl życia i pozytywne nastawienie to klucz do młodego wyglądu.

Prezenter świętował swoje okrągłe, 60. urodziny, a wielu fanów nie mogło uwierzyć, że to już! Z tej okazji opublikował na Instagramie obszerny wpis, w którym podsumował swoje dotychczasowe życie.

Mam teraz ciekawe i piękne życie, ale bywało ono też kiedyś bardzo trudne. To trudne nauczyło mnie odpowiedzialności i waleczności w sprawy w które wierzę. Siłę daje mi rodzina, przyjaciele i moja metoda ulepszania wszystkiego co mogę, na różnych płaszczyznach. Na ogół małymi krokami; bo czasami, gdy stawia się zbyt duże - to można przeskoczyć coś ważnego

Podziękował żonie i bliskim, a w komentarzach posypały się ciepłe słowa.

Relacja Krzysztofa Ibisza z byłą żoną

Anna Nowak-Ibisz była drugą żoną Krzysztofa Ibisza. Para pobrała się po zakończeniu pierwszego małżeństwa prezentera z Anną Zejdler.

Ślub: Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz pobrali się w 2005 roku .

Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz pobrali się w . Rozwód: Ich związek nie przetrwał długo – para rozwiodła się w 2009 roku .

Ich związek nie przetrwał długo – para rozwiodła się w . Dziecko: Z tego małżeństwa mają syna Vincenta Ibisza, który urodził się w 2006 roku.

Mimo rozwodu Anna i Krzysztof pozostają w dobrych relacjach. W wywiadach podkreślali, że priorytetem dla nich jest wspólne wychowanie syna. Anna Nowak-Ibisz, znana m.in. z programu „Pani Gadżet”, często odnosi się do swojego byłego męża z humorem, a ich relacja uchodzi za przykład zgodnej relacji po rozwodzie.

Znamy się jak łyse konie, znamy też swoje dobre i złe strony. Możemy na siebie liczyć, ja wiem, że zawsze mogę liczyć na Anię, a ona na mnie. I po prostu to się przerodziło w przyjaźń, jesteśmy w stałym kontakcie, spędzamy razem święta i po prostu jesteśmy bardzo przyjaźni mówił niedawno Ibisz w Halo tu Polsat

