Maja Hyży podczas rozmowy z reporterką Party.pl zdradziła, jak dziś wyglądają jej relacje z byłym mężem, a przy okazji odniosła się do sugestii niektórych internautów, którzy podejrzewają, że Grzegorz Hyży w jednej z piosenek śpiewa do byłej żony. Jak komentuje to Maja Hyży?

Maja Hyży komentuje piosenkę Grzegorza Hyżego

Piosenka "Kochanie to ja!" to zdecydowanie jeden z największych hitów tegorocznych wakacji. Utwór Grzegorza Hyżego miał swoją premierę pod koniec maja. Co ciekawe, niektórzy internauci sugerują, że wokalista śpiewa w nim o swojej byłej żonie! Co myśli o tym Maja Hyży?

Nic mi o tym nie wiadomo, nic mi Grzesiek nie mówił o tym, że to jest do mnie utwór. Słyszałam raz, rzeczywiście można tak to zinterpretować natomiast ja nie wiem, co tam w głowie było u Grześka- powiedziała nam Maja Hyży.

Co jeszcze powiedziała nam Maja Hyży? Jak wyglądają jej relacje z byłym mężem? Po rozstaniu Maja Hyży i Grzegorz nie ukrywali, że nie potrafią dojść do porozumienia, a jak jest teraz? Zobaczcie nasz wywiad z artystką!

