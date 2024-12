W ostatnim czasie wokół Zenka Martyniuka znowu zrobiło się głośno. Wszystko przez syna króla disco polo. Daniel Martyniuk nie pierwszy raz sprawił, że jego rodzice musieli się z czegoś tłumaczyć. Na początku grudnia tego roku syn Zenka Martyniuka opublikował pełne żalu nagranie, w którym ostro zwracał się do swojego ojca. Sam Zenek do tej pory nie komentował zachowania syna, ale teraz przerwał milczenie! W "Halo tu Polsat" zdradził, od czego w ogóle zaczęła się awantura i czy pojednał się już z Danielem. Zenon Martyniuk poruszył również temat obecnej żony syna... Czyżby miał do niej żal?

Zenon Martyniuk w "Halo tu Polsat" komentuje aferę z synem

Zenon Martyniuk to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych artystów disco-polo. Piosenki Zenka Martyniuka znają chyba wszyscy, a jego koncerty przyciągają tłumy fanów. Niestety, od pewnego czasu wokół muzyka pojawiło się sporo kontrowersji, które wywołuje jego syn. Kilka tygodni temu syn Zenka Martyniuka zaatakował go w mediach społecznościowych.

Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F**k you mówił Daniel Martyniuk.

Po tym wyznaniu Danuta Martyniuk miała już dość i ostro podsumowała syna mówiąc wprost: "Jego trzeba leczyć". Sam Zenon Martyniuk do tej pory nie był zbyt wylewny i nie komentował wybryków syna, ale teraz przerwał milczenie. Muzyk disco polo razem z żoną zaprosili do swojego domu Aleksandra Sikorę i przed kamerami poruszyli temat Daniela. Zenon Martyniuk zdradził, od czego zaczęła się awantura z jego synem.

Chciał ze mną nagrać piosenkę. Ale chyba troszeczkę sobie tutaj pozwolił za dużo, albo na alkohol, albo na jakieś inne używki. I ja się zdenerwowałem. Mówię: ''słuchaj Daniel, jeżeli tak będziesz się zachowywał, to ja z tobą nic nie będę nagrywać w ogóle''. No to on zaraz nagrał film. Właśnie on coś nagrywa, to, co myśli i od razu wstawia na Instagram. Jakieś tam ''f**k you, pomagasz innym, dla mnie nie chcesz pomóc''. I takie rzeczy wstawił, niepotrzebnie w ogóle mówił Zenek Martyniuk.

Zenek Martyniuk w śniadaniówce Polsatu przyznał, że syn przeprosił go za swoje zachowanie.

''Tato, tato, ja ciebie przepraszam, wiesz co, ja nie byłem w ogóle pijany''. Ja na to: Daniel, no to przestań. To przecież nie pierwszy raz mówił Zenek Martyniuk.

Myślę, że to nie jest taka prosta sprawa, że on musi się zgodzić, przecież leczenie nic nie da, jeżeli on sam sobie wszystkiego nie poukłada, jeżeli sam nie postanowi, to nic nie da dodał muzyk disco-polo.

Martyniuk i jego żona szczerze przyznali, że wciąż nie wiadomo czy spędzą nadchodzące święta z synem. Okazuje się bowiem, że żona Daniela ma żal do Danuty Martyniuk. Aleksander Sikora w pewnym momencie zapytał Zenka Martyniuka i jego żonę o kontakt z ich pierwszą wnuczką i o to, jakim ojcem dla swojej córki jest Daniel. Muzyk disco polo wyjawił gorzką prawdę.

Obecna żona właśnie zabrania Danielowi w ogóle, żeby on utrzymywał kontakty z tą pierwszą żoną, a tym bardziej ze swoją córką. Słuchaj, my jesteśmy taką rodziną, wiesz, bardzo otwartą. Wiesz, nie bardzo lubimy się, jak ktoś się gniewa czy coś takiego. I myślę, że za jakiś czas na pewno to wszystko się ułoży

Spodziewaliście się takiego wyznania?

