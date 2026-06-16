Skolim rozkręca swoją karierę i stale koncertuje. Ma na koncie hity, takie jak: "Wyglądasz idealnie" oraz "Daj mi jedno słowo". "Król latino" ma bardzo napięty grafik koncertowy. Na 12 czerwca wokalista miał zaplanowane aż trzy wydarzenia. O 20:30 miał wystąpić w miejscowości Jastrzębie-Zdrój. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Skolim nie dotarł na miejsce o tej godzinie. Na scenie pojawił się dopiero po 23, co spotkało się z ogromną falą krytyki. Niektórzy nie doczekali występu wokalisty, tłumacząc się zbyt późną porą. W mediach społecznościowych pojawiały się głosy, że Skolim nie szanuje swoich fanów. Medialną aferę skomentował jego management Amber Music & Sport.

Skolim przeprosił za opóźnienie na koncercie. Jest oficjalne oświadczenie

Niedawno Skolim znalazł się w ogniu krytyki po koncercie. Teraz na oficjalnym profilu managementu wokalisty pojawiło się oświadczenie na temat wydarzenia. Przedstawiciele piosenkarza zapewnili, że opóźnienie było spowodowane awarią samochodu.

Ten dzień był ze sporą rezerwą czasową. Na awarię auta nie mamy jako team wpływu czytamy w oświadczeniu.

Zapewniono także, że uczestnicy koncertu oraz organizator byli na bieżąco informowani o zmianach w harmonogramie. Po przyjeździe na miejsce "Król Latino" przeprosił uczestników wydarzenia za zaistniałą sytuację. Mimo opóźnienia Skolim nie skrócił czasu występu, a po wszystkim spotkał się z fanami, rozdał autografy i zrobił pamiątkowe zdjęcia.

Po przyjeździe Konrad pierwsze, co zrobił, to poszedł na scenę i przeprosił fanów. Zagrał pełny koncert i został po koncercie na zdjęcia. Takie są fakty. Dobrego dnia przekazano w oświadczeniu.

Skolim o emeryturach artystów. Mocne słowa wokalisty

Nie tylko opóźniony koncert spowodował, że o wokaliście zrobiło się głośno w mediach. Nie tak dawno wokalista wywołał medialną burzę. Wszystko przez słowa Skolima na temat dopłat do emerytur artystów. Muzyk nie krył oburzenia tym pomysłem.

Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. (...) Domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. (...) Nigdy na to nie pozwolę. Nie możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś k***y miały pieniądze. (...) Takie jest moje zdanie. Przepraszam, jeśli kogoś te słowa urażają komentował wokalista podczas transmisji na żywo.

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