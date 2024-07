Patryk Pniewski 30 lipca obchodził 25. urodziny! Jak je spędził? Akor pokazał zdjęcie z wesołego miasteczka, czy bardziej lunaparku - jak na dorosłego mężczyznę przestało! :) Razem z całą rodziną bawili się na rollercoasterach w Zatorze! Patryk Pniewski przy okazji pokazał jak wygląda jego tata! Zobacz zdjęcie.

Urodziny w rodzinnym gronie na rollercoasterach i kolejkach górskich fajniejsze niz impreza! ???? Ojczulek moj kochany i nasze wspólne hobby ❤️ polecam park w Zatorze! ????????- napisał Patryk Pniewski pod zdjęciem z tatą.

W ten sposób już wiemy, jak wygląda cała rodzina gwiazdora "Pierwszej Miłości". Niedawno Patryk pochwalił się śliczna siostrą Paulą. Wcześniej pokazał mamę. Dlatego teraz możemy zapytać: do kogo Patryk jest bardziej podobny: do mamy czy do taty?

Mama Patryka Pniewskiego wygląda tak:

Patryk z siostrą Paulą: