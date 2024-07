Wszystko wskazuje na to, że w życiu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego szykują się kolejne zmiany. Popularny youtuber w rozmowie z Party.pl zdradził bowiem, że razem z żoną chcą kupić nowy dom. Jakiś czas temu para miała rozpocząć budowę swojego gniazdka, ale ostatecznie okazało się, że Sylwia i Jan zaczęli szukać gotowej nieruchomości. Wkrótce odbędzie się przeprowadzka?

Sylwia i Jan Dąbrowscy od kilku lat tworzą szczęśliwy związek, a kilka tygodni temu zakochani świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Para doczekała się trzech córek: Poli, Neli i Jaśminy. Najmłodsza z dziewczynek urodziła się pod koniec maja br. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu radosnej nowiny okazało się, że Jan i Sylwia Dąbrowscy kupują dom. Teraz youtuber w rozmowie z reporterem Party.pl zdradził na jakim etapie jest kupno nowego gniazdka.

Już dopinamy umowę kupna domu. Mieliśmy kupić dom kilka miesięcy temu, ale okazało się, że prawnie tam jest pogmatwane i musieliśmy sobie odpuścić. Więc w najbliższym czasie być może na moim Instagramie pojawi się informacja, że kupiliśmny dom- wyznał przed kamerą Jan Dąbrowski. Boję się, że jak teraz to powiedziałem to to się nie uda, a presja na mnie będzie ogromna- żartował.