Waldemar to uczestnik 10. edycji "Rolnik szuka żony", który wzbudził wiele emocji wśród widzów. Po programie zdecydował się na budowanie relacji z Dorotą. Rolnik wychowuje również syna z poprzedniego związku. Ostatnio uczestnik show miał ogromne powody do świętowania, czym pochwalił się na swoim Instagramie.

Waldemar z "Rolnika" świętuje razem z synem

10. edycja miłosnego hitu TVP dobiegła końca, ale widzowie wciąż są ciekawi, co się dzieje u ich ulubionych bohaterów. Waldemar był jedną z najbardziej barwnych osób w programie, która bez wątpienia wzbudzała wiele emocji. Rolnik w programie zdecydował się wybrać Ewę, ale finalnie układa sobie życie u boku Doroty. Na początku niewiele osób było przekonanych do ich relacji, ale oni wciąż pokazują, że są ze sobą szczęśliwi i wspierają się na każdym kroku. Ostatnio Dorota z "Rolnika" stanęła w obronie mamy Waldemara i broniła ją przed złośliwością internautów. Teraz Waldemar pochwalił się wspólnie spędzonym dniem z ukochaną osobą.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" udawania na każdym kroku, że jest szczęśliwy z Dorotą. Ostatnio jednak pochwalił się wspólnie spędzonym czasem ze swoim synem, który właśnie skończył 8 lat. Dumny tata postanowił uczcić jego urodziny na kręgielni, czym pochwalił się na swoim InstaStories.

8 urodziny syna na kręgielni — napisał Waldemar.

To nie pierwszy raz, kiedy Waldemar pochwalił się wspólnie spędzonym czasem z synem. Ostatnio uczestnik show zabrał swoją pociechę na Świąteczny Jarmark w Bydgoszczy, gdzie pozowali na tle iluminacji świątecznych. Widać, że rolnik dobrze czuje się w roli ojca i chętnie pokazuje, jak spędza z nim czas. Jednak nie zdecydował się na pokazanie jego twarzy na zdjęciach, co udowadnia, że rolnik bardzo dba o to, aby jego pociecha pozostała anonimowa w sieci. A wy, śledzicie losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"?