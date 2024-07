Dziś, 30 lipca, swoje 25. urodziny obchodzi Patryk Pniewski! Jako zodiakalny lew uparcie dąży do celu i musi królować :). I trzeba przyznać, że dobrze mu to wychodzi. Patryk skończył Akademię Teatralną we Wrocławiu, zajął 4. miejsce w czwartej edycji "Tańca z gwiazdami", gra jedną z głównych ról w "Pierwszej Miłości". Próbuje też nowych rzeczy - zagrał już w dwóch teledyskach Cleo, niedawno brał udział w sesji zdjęciowej jako model dla marki Denlay.pl, a niebawem w Canal+ wchodzi serial z jego udziałem - "Belfer".

Co można powiedzieć o Patryku Pniewskim? Że jest młody, zdolny i seksowny, ostatnio coraz częściej chwali się swoimi zdjęciami, na których widać efekty pracy na siłowni! :) Patryk przyjaźni się z Saszan i Nikodemem Rozbickim, nad życie kocha swojego psa ciułałę Simbę, a jego kochają rzesze fanek, które zwą się "Słoneczkami Pniewskiego", a samego Patryka nazywają "Dziubas". Niedługo też będzie można kupić koszulki, które młody aktor zaprojektował właśnie z takim napisem.

A jeszcze nie tak dawno Patryk wcale nie marzył by być aktorem...

Jak miałem pięć lat, chciałem zostać prawoskrzydłowym na śmieciarce. Intrygowała mnie cała maszyna, miałem swoją własną zabawkę, oczywiście była to ciężarówka, bo za moich czasów takich bajerów jak śmieciarka nie było. Jeździłem nią po całym domu i wstawałem specjalnie rano, żeby zobaczyć cały proces. Do tej pory pamiętam zapach powietrza na 4 piętrze, jak podjeżdżała śmieciarka (śmiech).

W wieku ośmiu lat, ze względu na Jana Pawła II, chciałem być papieżem, więc zostałem ministrantem. Chodziłem na msze święte po trzy razy w tygodniu i byłem prawie na każdym czuwaniu przy Grobie Pańskim. Przez to że w dzieciństwie byłem dość nadpobudliwy, wierciłem się, a nogi same mi latały. Po jednej mszy któryś z księży opacznie pomyślał, że mu przeszkadzałem podczas jej prowadzenia i uderzył mnie mikrofonem w głowę (śmiech). Przez ten incydent porzuciłem duchowieństwo, a byłem ministrantem dwa lata - zdradził w wywiadzie dla Wp.pl Patryk Pniewski.

I całe szczęście!

Jeszcze rok temu Patryk wyglądał jak chłopiec, teraz to prawdziwy hot mężczyzna. Patryku, 100 lat w zadowoleniu, zdrowiu i dobrym humorze i fajnych ról na koncie!

Czy Patryk wygląda Waszym zdaniem na 25 lat? Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniał Patryk.

Zobacz także: Zobaczcie kulisy powstawania teledysku Cleo z Patrykiem Pniewskim! Pokazał tam nowe oblicze

Patryk Pniewski jako dziecko prezentował się tak.

Patryk Pniewski w Pierwszej Miłości z dłuższymi włosami.

Patryk Pniewski w Tańcu z Gwiazdami.

Patryk Pniewski teraz :)

Patryk Pniewski w wydaniu spod prysznica! :)