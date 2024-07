Gdzie obejrzeć transmisje letnich igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro? Oficjalnym nadawcą igrzysk w Polsce jest Telewizja Polska. Podczas rozpoczynającej się w piątek 5 sierpnia największej sportowej imprezy czterolecia (igrzyska potrwają do 21 sierpnia) TVP wyemituje łącznie aż 800 godzin transmisji na kanałach TVP1, TVP2, TVP Sport.

Plan transmisji igrzysk olimpijskich Rio 2016

W TVP1 relacje na żywo pokazywane będą w dwóch blokach. Pierwszym, rozpoczynającym się o godzinie 17:20 i trwającym do 19:20 i drugim, zaczynającym się około godziny 22:30 aż do zakończenia zmagań danego dnia, czyli około godziny szóstej rano. Relacje w TVP2 zaczynać się będą już około 13:15 i potrwają do 18:00. Następny blok w telewizyjnej Dwójce będzie zaczynał się około 20:00, a kończył o piątej rano. W trakcie całego dnia olimpijskiego TVP Sport będzie nadawał wyłącznie transmisje z igrzysk olimpijskich Rio de Janeiro 2016. Relacje zdominują głównie transmisje ze startu Polaków, a także najważniejsze mecze w rywalizacjach drużynowych.

Jeszcze więcej transmisji czeka na kibiców w Internecie. Za pośrednictwem strony sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej na 12 wirtualnych kanałach kibice z pewnością nie przegapią niczego! Znajdą tam blisko 2000 godzin relacji na żywo. Telewizja Polska po zakończeniu igrzysk Rio 2016 będzie transmitować również igrzyska paraolimpijskie, które potrwają od 7 do 18 września.

Najważniejsze starty Polaków na igrzyskach Rio 2016

Zestawienie obejmuje godziny transmisji rozgrywek decydujących o medalach. Nie uwzględniono w nim eliminacji (Anita Włodarczyk i in.) czy meczów wcześniejszych rund turnieju (Agnieszka Radwańska).

6 sierpnia (sobota)

14:30

Kolarstwo szosowe – wyścig ze startu wspólnego M: Michał Kwiatkowski, Rafał Majka

15:30

Strzelectwo – karabin pneumatyczny 10 m K: Sylwia Bogacka

7 sierpnia (niedziela)

17:30

Kolarstwo szosowe – wyścig ze startu wspólnego K: Katarzyna Niewiadoma

9 sierpnia (wtorek)

3:22

Pływanie – 200 m mot. M (finał): Jan Świtkowski

11 sierpnia (czwartek)

15:20

Wioślarstwo – dwójka podwójna K (finał): Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj

17:00

Strzelectwo – karabin sportowy 3 postawy K: Sylwia Bogacka

3:21

Kolarstwo torowe – sprint druż. M: Polska

3:22

Pływanie – 200 m grzbiet. M (finał): Radosław Kawęcki

12 sierpnia (piątek)

3:09

Pływanie – 100 m mot. M (finał): Konrad Czerniak

13 sierpnia (sobota)

15:50

Lekkoatletyka – rzut dyskiem M (finał): Piotr Małachowski

19:00-1:00

Tenis – gra pojedyncza K (o 3. miejsce i finał): Agnieszka Radwańska

0:00

Podnoszenie ciężarów – 94 kg: Adrian Zieliński

14 sierpnia (niedziela)

18:00

Żeglarstwo – RS:X M (wyścig finałowy): Piotr Myszka

19:00

Żeglarstwo – RS:X K (wyścig finałowy): Małgorzata Białecka

22:04

Kolarstwo torowe – sprint M: Damian Zieliński

15 sierpnia (poniedziałek)

15:40

Lekkoatletyka – rzut młotem K (finał): Anita Włodarczyk

0:00

Podnoszenie ciężarów – 105 kg M: Bartłomiej Bonk

3:25

Lekkoatletyka – 800 m M (finał): Adam Kszczot, Marcin Lewandowski

16 sierpnia (wtorek)

14:23

Kajakarstwo – K2 500 m K (finał): Beata Mikołajczyk i Karolina Naja

14:47

Kajakarstwo – K1 200 m K (finał): Marta Walczykiewicz

22:05

Kolarstwo torowe – omnium K: Małgorzata Wojtyra

17 sierpnia (środa)

21:45/21:55

Zapasy – 48 kg K (o 3. miejsce): Iwona Matkowska

22:05

Zapasy – 48 kg K (finał): Iwona Matkowska

18 sierpnia (czwartek)

1:30

Lekkoatletyka – pchnięcie kulą M (finał): Tomasz Majewski, Konrad Bukowiecki

3:00

Siatkówka plażowa – o 3. miejsce M: Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel

5:00

Siatkówka plażowa – finał M: Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel

19 sierpnia (piątek)

2:05

Lekkoatletyka – rzut młotem M (finał): Paweł Fajdek

20 sierpnia (sobota)

14:32

Kajakarstwo – K4 500 m K (finał): Polska

17:30

Kolarstwo górskie – wyścig cross-country K: Maja Włoszczowska

1:30

Lekkoatletyka – skok wzwyż K (finał): Kamila Lićwinko

2:15

Lekkoatletyka – 800 m K (finał): Joanna Jóźwik

Mecze polskich siatkarzy

7 sierpnia (niedziela) godz. 19:50

Polska – Egipt

9 sierpnia (wtorek) godz. 21:30

Polska – Iran

11 sierpnia (czwartek) godz. 19:50

Polska – Argentyna

13 sierpnia (sobota) godz. 19:50

Polska – Rosja

15 sierpnia (poniedziałek) godz. 21:25

Polska – Kuba

17 sierpnia (środa) godz. 15:00, 19:00, 23:00, 3:15 - 1 finału

19 sierpnia (piątek) godz. 18:00 i 3:15 - 1 finału

21 sierpnia (niedziela) godz. 14:30 - mecz o brązowy medal

21 sierpnia (niedziela) godz. 18:15 - mecz o złoty medal

Mecze polskich piłkarzy ręcznych

7 sierpnia (niedziela) godz. 21:15

Polska – Brazylia

9 sierpnia (wtorek) godz. 15:55

Polska – Niemcy

11 sierpnia (czwartek) godz. 16:10

Polska – Egipt

13 sierpnia (sobota) godz. 00:25

Polska – Szwecja

15 sierpnia (poniedziałek) godz. 14:05

Polska – Słowacja

17 sierpnia (środa) godz. 15:00, 18:30, 22:00, 1:30 - 1 finału

19 sierpnia (piątek) godz. 20:30 i 1:30 - 1 finału

21 sierpnia (niedziela) godz. 15:30 - mecz o brązowy medal

21 sierpnia (niedziela) godz. 19:00 - mecz o złoty medal