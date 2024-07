Władze TVP zawiesiły Przemysława Babiarza za kontrowersyjny komentarz, który usłyszeli widzowie oglądający transmisję otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziennikarz zaskoczył słowami mówiąc o jednej z piosenek, jaka wybrzmiała podczas ceremonii, a dziś TVP wyciągnęła wobec niego konsekwencje.

W miniony piątek w Paryżu odbyła się wielka ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Poznaliśmy sportowców, którzy w najbliższym czasie będą ze sobą rywalizować, ale wydaje się, że największe emocje na całym świecie wywołał występ ciężko chorej Celine Dion na otwarciu Igrzysk Olipijskich. Fani sportu mogli jednak usłyszeć nie tylko utwór wykonany przez Celine Dion, ale również wielki hit "Imagine". Podczas gdy w tle można było usłyszeć utwór Johna Lennona widzowie TVP usłyszeli również kontrowersyjny komentarz Przemysława Babiarza.

świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety

Słowa Przemysława Babiarza wywołały oburzenie, a dziś władze TVP podjęły stanowcze kroki wobec dziennikarza.

Portal Pudelek skontaktował się z TVP w sprawie kontrowersyjnych słów wypowiedzianych przez Przemysława Babiarza. Stacja przekazała oświadczenie, w którym informuje, że dziennikarz został zawieszony w obowiązkach służbowych!

Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich.

