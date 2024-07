Romantyczne to mało powiedziane - tak można z pewnością opisać zaręczyny, do których doszło podczas tegorocznej Olimpiady w stolicy Francji. Pływaczka Dominika Sztandera powiedziała "tak" w paryskim Luwrze. Do sieci trafiły kadry i nagranie z tej pięknej chwili. Musicie to zobaczyć!

Dominika Sztandera zaręczyła się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Trudno nie zgodzić się z faktem, że Igrzyska Olimpijskie budzą ogromne emocje - tym razem jednak nie chodzi jedynie o te związane ze sportem! Z pewnością przekonała się o tym Dominika Sztandera - 28-letnia reprezentantka Polski w pływaniu, która podczas Olimpiady startowała na dystansie 100 metrów stylem klasycznym.

Choć Dominice Sztanderze nie udało się przejść eliminacji indywidualnych z sukcesem, wyjazd do Paryża obfitował w inny - prywatny - sukces. Jak się okazuje, podczas zwiedzania stolicy Francji, partner Dominiki oświadczył się jej! Pływaczka udokumentowała ten moment na Instagramie:

Najpiękniejszy dzień w moim życiu. Debiut olimpijski i zaręczyny w Luwrze - pisze pływaczka.

W komentarzach posypały się gratulacje dla świeżo upieczonych narzeczonych. Internauci byli pod wrażeniem nietypowego pomysłu partnera Dominiki Sztandery na oświadczyny:

Mona Lisa się zdziwiła? Moje gratulacje dla Was. Życzę wam dużo szczęścia

Gratulacje i wszystkiego dobrego dla Was!

Wow, jaka piękna chwila, gratulacje

To video to najpiękniejsze co dziś widziałam

Z ogromnymi emocjami wiązał się również dla Dominiki Sztandery udział w Olimpiadzie. Podziękowała fanom i bliskim za wsparcie:

Kochani, dałam całe swoje serce i całą energię w ten start. Swój debiut uważam za udany, chociaż wiadomo, że chciałoby się więcej. Przede mną jeszcze rywalizacja w sztafetach, a start indywidualny potraktuje jako lekcję, dzięki której będę jeszcze lepszą wersją samej siebie. Dziękuję za słowa wsparcia i doping - zwróciła się do fanów Dominika.

Gratulujemy spektakularnego debiutu na Igrzyskach oraz życzymy dużo szczęścia na nowym etapie związku!

