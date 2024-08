To było wyjątkowe starcie tytanów! Polska — Francja zmierzyli się w finale Igrzysk Olimpijskich i od razu było wiadomo, że ta walka będzie zacięta. W 2020 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio to właśnie Francuzi zamknęli Polakom drzwi do strefy medalowej igrzysk. W tym roku pozbawili ich złotego medalu, ale biało-czerwoni i tak z dumą mogą wrócić do domu. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni!

Polscy siatkarze ze srebrnymi medalami na Igrzyskach Olimpijskich

To właśnie dziś, 10 sierpnia Polscy siatkarze zmierzyli się z Francją podczas Igrzysk Olimpijskich w walce o złoty medal. Od 1976 Polscy siatkarze próbują ponownie wywalczyć olimpijskie złoto i choć grają dla nas jedni z najlepszych siatkarzy na świecie, to jednak okazuje się, że nie jest łatwo powtórzyć ten sukces. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio zostali pokonani w ćwierćfinale przez Francję 3:2. Zapał i duch walki Polskich siatkarzy był ogromny, ale niestety nie udało się wygrać z Francuzami.

Polscy siatkarze przegrali pierwsze dwa sety i choć kibice do końca mieli nadzieje, że trzeci set da im szanse na odbudowanie staty, to jednak tak się nie stało. Biało- czerwoni przegrali z "Trójkolorowymi" w finale Igrzysk Olimpijskich 0:3.

Warto przypomnieć, o dramatyczny półfinale Igrzysk Olimpijskich między Polską — USA, który zakończył się bolesną kontuzją dla Pawła Zatorskiego. Pomimo nieprzewidziany zwrotów akcji, polscy siatkarze walczyli do końca. Nie da się ukryć, że był wielki apetyt na złoto, ale pomimo srebrnego medalu kibice i tak są zachwyceni siatkarzami i dodają im otuchy w mediach społecznościowych.

Pięknie jesteście wielcy po 44 latach, mamy srebro. Dziękujemy

Bardzo dziękuję za ten piękny srebrny medal, walczyliście do końca. Jesteście super i tak trzymać

Wielka cudowna drużyna, genialny trener osiągnęli wielki wynik wśród 10 równych fantastycznych drużyn i to pomimo kontuzji, za nami takie tuzy jak USA, Włochy, Słowenia czy Brazylia. Wielkie gratulacje i szacunek — piszą internauci.

My również gratulujemy naszym siatkarzom! Jesteśmy z Was dumni!

