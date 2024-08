Do grona złotych medalistów podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dołączyła właśnie Aleksandra Mirosław. To nie pierwszy złoty medal zawodniczki uprawiającej wspinaczkę sportową, a za jej sukcesem stoi również jej mąż. Kim są Aleksandra Mirosław i jej ukochany? Ich życie kręci się wokół sportu.

Aleksandra Mirosław ze złotym medalem na igrzyskach w Paryżu

Aleksandra Mirosław to polska zawodniczka uprawiająca wspinaczkę sportową, która specjalizuje się we wspinaczce na szybkość. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w tym dwukrotne mistrzostwo świata w 2018 i 2019 roku oraz trzykrotne mistrzostwo świata juniorów. W tym roku nie mogło również zabraknąć jej na Igrzyskach w Paryżu i również tym razem na jej konto powędrowało kolejne złoto. Nie ma co się dziwić: kobieta pochodzi ze sportowej rodziny, a duch walki płynie w jej krwi. Jednak nie tylko rodzice wspierają ją w sportowych ambicjach.

Lukasz Kalinowski/East News

Okazuje się, że mistrzynię olimpijską wspiera mąż Mateusz Mirosław, który jest nie tylko jej życiowym partnerem, ale również i trenerem. W 2017 roku para się zaręczyła, a dwa lata później powiedzieli sobie sakramentalne "tak". To właśnie w kierunku męża pobiegła złota medalistka, gdy zdobyła kolejne mistrzostwo. Tuż przed Igrzyskami w Paryżu tak wypowiadała się o mężu:

Mateusz lubi innym pomagać, taka osobowość, dobry człowiek, po prostu. I któregoś dnia, kiedy nie byłam zawodniczką ze światowej czołówki, powiedział, że pomoże i mnie. Zadecydował w sumie przypadek. I jesteśmy tam, gdzie jesteśmy - powiedziała Aleksandra Mirosław przed igrzyskami w wywiadzie dla Eurosportu.

Lukasz Kalinowski/East News

Sport również odgrywał sporą rolę w życiu rodziców Aleksandry — mama grała w siatkówkę, a tata trenował sztuki walki. Nic dziwnego, że już od najmłodszych lat zaszczepili jej miłość do sportu. Do szóstej klasy mistrzyni trenowała pływanie, dopiero w gimnazjum odkryła zamiłowanie do wspinaczki, a już w 2009 roku zdobyła złoto na Mistrzostwach Świata Juniorów.

Aleksandra Mirosław ma ponad 160 tysięcy obserwujących na Instagramie, na którym głównie dzieli się kadrami związanymi ze sportem. Złota medalistka nie pokazuje raczej swojego życia prywatnego w sieci i widać, że sport jest całym jej życiem. Jeszcze raz gratulujemy imponującego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów!

