Mamy upragniony medal Igrzysk Olimpijskich w tenisie! A to wszystko oczywiście zasługa naszej wspaniałej Igi Świątek, która właśnie pokonała w meczu o brąz Annę Karolinę Schmiedlovą. Tuż po spotkaniu nasza medalistka olimpijska usiadła na ławce i dała upust swoim emocjom. Polały się łzy.

Tak Iga Świątek zareagowała na brązowy medal Igrzysk Olimpijskich

Iga Świątek była stawiana w roli faworytki do zdobycia złotego medalu Igrzysk Olimpijskich. Jak jednak wiadomo, naszej tenisistce w półfinale turnieju niestety nie udało się pokonać Chinki Qinwen Zheng, która wygrała mecz 6:2, 7:5. Nasza reprezentantka nie kryła wówczas swoich wielkich emocji, jednak szybko skupiła się na tym, by dobrze rozegrać mecz o trzecie miejsce. I udało się, bo Polka bez problemu pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą i zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu!

fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Tuż po zwycięskim meczu Iga Świątek znów dała upust swoim emocjom. Polka usiadła na ławce i uroniła kilka łez. Nie wiadomo jednak, czy było to wzruszenie związane ze zdobyciem brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, czy jednak smutek związany z tym, że nie jest to złoto, bo jak wiadomo, to właśnie pierwsze miejsce było celem naszej ambitnej tenisistki.

Screen/TVP 1

W sieci już pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji dla Igi Świątek. Wielu kibiców jest przekonanych, że w kolejnych latach nasza tenisistka sięgnie po upragnione złoto na Olimpiadzie.

Nie można wygrać każdego meczu. Iga dała z siebie wszystko w półfinale. Tym razem nie wyszło. Brąz to też piękny wynik. Docenisz za jakiś czas, choć teraz może smakować gorzko. Jeszcze niejedne Igrzyska przed Tobą. Złoto czeka... i się doczeka! Brawo Iga!

Duma Polski! Jesteś Najlepsza, a na złoto przyjdzie jeszcze czas

Iga Świątek ze złotem, czy z brązem ,nadal jesteś absolutnie najlepszym człowiekiem, wybitnym sportowcem. Owacje na stojąco i tyle w temacie. Jedziemy dalej - piszą internauci

My również jesteśmy bardzo dumni z Igi Świątek i serdecznie gratulujemy jej brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich! Jesteśmy pewni, że to dopiero początek jej wielkich sukcesów!

