Agnieszka Radwańska

Przed czterema laty w Londynie, cytując klasyka: miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Typowana do medali Agnieszka Radwańska odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego, a potem przegrała jeszcze w deblu i mikście. Jeśli istnieje jakaś sprawiedliwość dziejowa, to teraz powinno być tylko lepiej. Wszystko jednak zależeć będzie od samej Agnieszki, która w tym sezonie nie błyszczy na kortach. Podczas ostatniego sprawdzianu przedolimpijskiego na turnieju w Montrealu Polka odpadła już w 1/8, ale pozostaje wierzyć w to, że zwyczajnie oszczędzała siły na igrzyska. W Rio wystartuje też Jerzy Janowicz, który wraca do sportu po kontuzji. Popularny Jerzyk zapowiada, że jest w świetnej formie (nic na to nie wskazuje, w turnieju, który rozgrywał ostatnio odpadł w pierwszej rundzie), ale z zawodnikami trenującymi po szopach nigdy nic nie wiadomo ;).

Kurs u bukmachera: Bukmacherzy wciąż się zastanawiają :).