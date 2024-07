Koniec starego i początek nowego roku to doskonały czas na podsumowania i wszelkiej maści rankingi, które show-biznes wprost kocha. Wybieramy najlepsze kreacje, największe objawienia czy niespodziewane debiuty. Tego typu zestawienie to doskonałe lustro ostatnich 12 miesięcy, a tym bardziej miarodajne, im większy udział ma w nim publiczność. Przypomnijmy: Kto wygrał plebiscyt "Bohater Roku Party"? Oto oficjalne wyniki

Pojawiają się też rankingi o niezbyt pozytywnym wydźwięku. Należy do nich z pewnością przygotowywana przez Billboard i BitTorrent lista artystów, których twórczość była najczęściej nielegalnie pobierana w internecie. Niestety, mimo coraz większej dostępności legalnej muzyki, piractwo wciąż ma się dobrze, a liczby ściągniętych plików robią naprawdę ogromne wrażenie - oczywiście negatywne.

W tym roku na szczycie listy znalazł się nieoczekiwanie Bruno Mars, a tuż za nim Rihanna. Ich muzykę pobierano nielegalnie łącznie aż ponad 10 milionów razy. Na dalszych pozycjach również nie brakuje wielkich sław - Adele, Katy Perry czy Kanye West to tylko niektóre nazwiska dotknięte mocno przez internetowe piractwo. Tendencja jest spadkowa, ale przed przemysłem muzycznym jeszcze długa droga do wyeliminowania zjawiska piractwa.

Poniżej lista artystów, których twórczość jest pobierana nielegalnie najczęściej i liczba pobranych kopii. Zdarza wam się ściągać muzykę z sieci bez płacenia za nią?

Billboard/BitTorrent List of Most-Pirated Artists in 2013

1 Bruno Mars, 5,783,556 mln

2 Rihanna, 5,414,166 mln

3 Daft Punk, 4,212,361 mln

4 Justin Timberlake, 3,930,185 mln

5 Flo Rida, 3,470,825 mln

6 Kanye West, 3,199,969 mln

7 Eminem, 3,176,122 mln

8 Jay Z, 3,171,358 mln

9 Drake, 3,139,408 mln

10 Pitbull, 3,138,308 mln

11 One Direction, 2,920,445 mln

12 Maroon 5, 2,857,652 mln

13 Zedd, 2,828,764 mln

14 Nicki Minaj, 2,681,177 mln

15 Adele, 2,594,275 mln

16 Avicii, 2,562,151 mln

17 David Guetta, 2,441,235 mln

18 Linkin Park, 2,352,385 mln

19 Pharrell Williams, 2,336,996 mln

20 Katy Perry, 2,318,740 mln

