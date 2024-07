Do niedawna Lady Gaga i Christina Aguilera toczyły medialną wojnę. Panie szczerze nie lubiły się, a o swoim braku sympatii chętnie opowiadały w wywiadach. Po latach nienawiści przyszła jednak pora na happy end. W połowie grudnia 2013 gwiazdy wspólnie wystąpiły podczas finału amerykańskiej edycji "The Voice", gdzie zaśpiewały cover ostatniego singla Lady Gagi "Do What U Want". Występ był szokiem nawet dla najwierniejszych fanów.

Przypomnijmy: Koniec wojny! Christina i Lady Gaga dały czadu w "The Voice"!

Teraz Gaga i Christina postanowiły pójść o krok dalej i po pozytywnym odbiorze swojego show w stylu Abby, nagrały wersję studyjną utworu. Być może sprzedaż piosenki wpłynie też lepiej na ogólne zainteresowanie trzecią płytą Lady Gagi "Artpop", która miała być wielkim sukcesem, a okazała się raczej sprzedażową klapą. Zobacz: Gaga przeczuwa porażkę płyty?

W wersji wzbogaconej o głos Christiny "Do What You Want" brzmi lepiej?

"Do What You Want" w wykonaniu samej Lady Gagi:

Christina Aguilera o 20 kilo szczuplejsza na wielkiej gali: