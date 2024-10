Świat show-biznesu aż huczy od plotek! Polska tancerka, znana z udziału w brytyjskiej edycji "Tańca z Gwiazdami", znalazła się w centrum uwagi po tym, jak na wizji doszło do namiętnego pocałunku z uczestnikiem programu. Media spekulują o ich relacji, a fanów interesuje, czy to tylko chwilowy romans, czy początek czegoś poważniejszego. Co na to Michał Danilczuk?

Była dziewczyna Danilczuka ma romans z uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami"

Jowita Przystał, polska tancerka, która pojawiła się na brytyjskiej scenie "Dancing with the Stars", wzbudziła sensację po ostatnim odcinku show. Chociaż sama jest znana głównie z talentu tanecznego, to teraz jej nazwisko coraz częściej przewija się w mediach plotkarskich z powodu rzekomego romansu z celebrytą biorącym udział w programie. Nie jest to pierwszy raz, gdy Przystał znalazła się w centrum uwagi – wcześniej jej związek z Michałem Danilczukiem, również tancerzem, był szeroko komentowany przez media. Danilczuk i Przystał byli przez pewien czas jedną z najbardziej popularnych par tanecznych, a ich wspólne projekty zachwycały publiczność. Ostatecznie ich związek zakończył się, ale oboje pozostali w świecie tańca, odnosząc sukcesy zawodowe. Teraz jednak w życiu Jowity Przystał pojawił się ktoś nowy, a ich relacja jest tematem, który zdominował medialne nagłówki.

Jowita od lat buduje swoją karierę w Wielkiej Brytanii, gdzie występuje w popularnych programach telewizyjnych i bierze udział w projektach tanecznych. Jej talent, charyzma oraz urok osobisty sprawiły, że szybko zyskała sympatię widzów. Jednak to, co wydarzyło się na scenie ostatnio, zdecydowanie przyćmiło wszystkie poprzednie sukcesy.

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" doszło do niezwykle gorącej sceny, która wywołała wiele kontrowersji i spekulacji. Jowita Przystał i jej partner taneczny, Hamza Yassin – celebryta znany w brytyjskim show-biznesie – zdecydowali się na spontaniczny pocałunek na zakończenie swojego występu. Pocałunek nie wyglądał na zaplanowany element choreografii – był pełen emocji i pasji, co momentalnie wywołało falę spekulacji na temat ich relacji.

Wielu widzów zadaje sobie pytanie, czy między nimi rzeczywiście coś jest, czy może była to tylko chwila emocji, wywołana gorącym rytmem tańca i scenicznego napięcia. Nie jest tajemnicą, że tego typu programy taneczne często prowadzą do bliższych relacji między uczestnikami, ale czy to jest prawdziwa miłość, czy tylko chwyt marketingowy mający na celu podniesienie oglądalności? Internet natychmiast zareagował na namiętny moment, który wydarzył się w programie. Media społecznościowe zostały zalane komentarzami – część z nich wyrażała zachwyt i wsparcie dla tej pary, ale nie brakowało również głosów krytycznych. Niektórzy internauci uznali, że takie wyrażanie uczuć na wizji jest zbyt odważne i nie pasuje do rodzinnego charakteru programu.

Co ciekawe, jej eks, Michał Danilczuk podczas ubiegłej edycji show również zbliżył się do swojej partnerki tanecznej - Maffashion. Wówczas polskie media aż huczały od plotek o ich romansie, jednak ostatecznie para nie potwierdziła doniesień.

