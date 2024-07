Piotr Szwedes wspomina Annę Przybylską. Dziś mija druga rocznica śmierci gwiazdy, którą pokochały miliony Polaków. Piękna, utalentowana i oddana rodzinie Anna Przybylska przegrała walkę z chorobą - z czym do tej pory nie mogą pogodzić się jej fani i przyjaciele. Serialowy mąż Anny Przybylskiej z serialu "Złotopolscy" oraz jej przyjaciółka pojawili się w programie "Pytanie na śniadanie" i opowiedzieli, jak wspominają Anię. Piotr Szwedes we wzruszających słowach przyznał, że ma nadzieję, że jeszcze kiedyś spotka Annę Przybylską i będą mogli wystawić sztukę w której miała z nim zagrać.

Ona potrafiła wzruszyć. Miała sceny, które wymagały dramatyzmu i ona w to wchodziła. Ja poszedłem dalej nawet i jakiś czas przed tym o czym się dowiedziała, przed chorobą, zaczęliśmy próby w teatrze z Pawłem Królikowskim i z nią. Ja zacząłem produkować sztukę gdzie wiedziałem, że będzie świetna na scenie. Mieliśmy miesiąc prób i wiedziałem, że nie tylko na planie filmowym przed kamerą, ale również w teatrze okaże się świetna. Wiele osób polowało na nią do teatru, zgodziła się ze mną, ze swoim mężem filmowym wziąć udział, no i później pojawiło się jeszcze dziecko. Powiedziała "chwilę odchowam, czekaj na mnie". Ja czekałem. I później ta informacja itd... Ja nadal czekam, wydaje mi się, że za jakieś tam 50 lat dołączę i zrobimy gdzieś tam sztukę - powiedział Piotr Szwedes spoglądając w górę.