Sylwia Grzeszczak jest jedną z najchętniej słuchanych artystek w Polsce, a jej nowe przeboje nie schodzą z list przebojów. Piosenkarka ma więc pełne ręce roboty, jednak nie zaniedbuje kontaktów z fanami i chętnie się do nich odzywa. Tym razem Grzeszczak na swoim Instagramie miała do przekazania radosną nowinę.

Sylwia Grzeszczak ogłosiła radosną nowinę. To stanie się lada moment

Sylwia Grzeszczak już od lat króluje na Polskiej scenie muzycznej, a jej utwory takie jak m.in. "Tamta dziewczyna", "Motyle" czy utwór "Och i Ach" nie schodzą z radiowych list przebojów. W pracy nad utworami pomagał artystce, Marcin Piotrowski - Liber, który przez wiele lat był jej mężem i wspólnie doczekali się córeczki. Niespodziewanie rok temu w mediach gruchnęła wiadomość, że Sylwia Grzeszczak i Liber podjęli decyzję o rozstaniu. Byli partnerzy, we wspólnym oświadczeniu przyznali, że nadal się przyjaźnią i zamierzają dalej ze sobą współpracować na scenie - te słowa szybko się potwierdziły, ponieważ po rozstaniu połączyli siły i stworzyli razem wielki hit "Motyle", a także utwór "Och i Ach". W czerwcu Marcin Piotrowski został przyłapany na przechadzce z nową ukochaną przez paparazzi, a nowa miłość tekściarza, do złudzenia ma przypominać jego byłą! Sylwia Grzeszczak jak dotąd nie zdradziła, czy również i jej serce po rozstaniu jest zajęte, a zamiast tego postanowiła skupić się na pracy.

Sylwia Grzeszczak to lato miała niezwykle intensywne - nie dość, że gościła na Top Of The Top Sopot Festival, gdzie jej występ został okrzyknięty jednym z najlepszych, to połączyła siły ze Smolastym i wydała hit "Połowa mnie", który bardzo przypadł słuchaczom do gustu. Oprócz tego Grzeszczak całe lato intensywnie koncertowała, a bilety na te wydarzenia rozchodziły się jak ciepłe bułeczki! Sylwia Grzeszczak stara się być blisko z fanami i chętnie odzywa się do nich za pomocą mediów społecznościowych, a także organizuje na swoim profilu Q&A, gdzie odpowiada na najciekawsze pytania. Piosenkarka stara się być jak najbliżej ze swoimi odbiorcami więc nic dziwnego, że na jej profilu pojawiła się niespodziewanie radosna nowina.

Sylwia Grzeszczak ogłosiła na swoim Instagramie, że już niedługo będzie możliwość wygrania biletów na jej koncert! To nie lada gratka dla jej słuchaczy.

Kochani! Już na dniach będzie możliwość wygrania biletów na wyjątkowy koncert. Szczegóły pojawią się w poście - obserwujcie. - wyznała Sylwia Grzeszczak.

Instagram/Sylwia Grzeszczak

Jak dotąd Sylwia nie zdradziła dalszych szczegółów, jednak taka okazja nie zdarza się za często! Weźmiecie udział w jej konkursie? Która piosenka Sylwii Grzeszczak jest waszą ulubioną?

