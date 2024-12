Ogromna radość u Andziaks tuż przed świętami. Na taką nowinę czekali jej fani. "Jestem w szoku"

Andziaks to bez wątpienia topowa polska youtuberka, której filmy oglądają setki tysięcy użytkowników. Grudzień to dla niej niezwykle gorący czas, ale właśnie pojawiła się okazja, by zatrzymać się na chwilę i... świętować z najbliższymi! Jest czego gratulować!