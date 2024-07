Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Wszyscy jej najwierniejsi fani nie mogli pogodzić się ze śmiercią aktorki. Ania Przybylska starała się unikać medialnych wystąpień od momentu w którym zdiagnozowano u niej raka trzustki. Ania udzieliła swojego wywiadu Vivie. Mówiła wówczas, że bardzo tęskni za latem, za ciepłem, że myśli teraz o mniejszych sprawach, raczej krótkoterminowo...



Zobacz też: Lekarz Anny Przybylskiej ukarany. Zdradzał szczegóły choroby Ani i jej planowanej ciąży przed milionami widzów

(...) nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość. Ale chciałabym strasznie, żeby już była wiosna, nie mogę się jej doczekać. Wtedy będę mogła wsiąść na rower. Tęsknię za plażą, za latem. No i mam jeszcze parę marzeń zawodowych. Ale najbardziej chciałabym wyjść z tej sytuacji, w jakiej się teraz znajduję, i móc funkcjonować tak, jak funkcjonowałam do tej pory. Jeszcze trochę pożyć. Bardzo głęboko wierzę, że mi się uda - mówiła wówczas Ania Przybylska.