Dagmara Kaźmierska żyje tak, jakby ostatni skandal wokół jej przeszłości nie miał miejsca. Właśnie pokazała nagranie, na którym wywija na parkiecie i wspomina "Taniec z Gwiazdami". Fanka sprowadza ją na ziemię:

Doczekała się odpowiedzi.

Dagmara Kaźmierska wywija na parkiecie. Upomina ją fanka

Dagmara Kaźmierska powoli wraca do mediów społecznościowych po skandalu, który wywołały wyciągnięte na światło dzienne szczegóły z jej kryminalnej przeszłości. Owiana złą sławą "Królowa życia" zarzekała się, że została medialną ofiarą i zapewniała, że pracuje z prawnikami by wydać oświadczenie i przedstawić sprawę ze swojej perspektywy. Po danym słowie do tej pory nic się nie wydarzyło. Tymczasem Dagmara Kaźmierska relacjonuje, jak bawi się w Egipcie, wywijając na parkiecie:

Taniec z Gwiazdami. Drugi sezon w Egipcie - publikuje rozbawiona na Instagramie.

Przy okazji nawiązuje do programu, którego początkowo była wielką gwiazdą, by chwilę przed skandalem musieć z niego zrezygnować. Oficjalnym powodem były problemy zdrowotne, jednak internauci dopatrywali się w tym drugiego dna, tym bardziej, że po wybuchu skandalu Polsat całkowicie się od niej odciął.

Pod nagraniem zadowolonej Dagmary Kaźmierskiej dokazującej na parkiecie, postanowiła skomentować internautka, przypominając "Królowej życia" o obiecanym oświadczeniu w sprawie kryminalnej przeszłości:

Do tej pory czekam na oświadczenie... Obiecała je Pani kilkukrotnie... Chyba, że coś mnie ominęło?

Dagmara Kaźmierska od razu się wytłumaczyła:

Proszę mi dać jeszcze chwilę, za dużo się dzieje.

Dagmara Kaźmierska już raz przerwała milczenie ws. afery. Tłumaczyła wówczas: "Wiem, że czekacie na to, co obiecałam, że odniosę się do pewnych spraw. Ale jeszcze chwileczkę błagam, uzbrójcie się w cierpliwość. (...) Z moimi prawnikami pracujemy i mam też trochę swoich pilnych spraw". Myślicie, że jeszcze długo będzie kazała na to czekać?

