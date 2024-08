Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska byli parą przez ponad 5 lat. Niestety, teraz media obiegła informacja o rozstaniu tej dwójki. Już jakiś czas temu fani zaczęli podejrzewać, że Mróz i Wasilewska najprawdopodobniej zakończyli swój związek. Teraz zwycięzca 12. edycji "Tańca z gwiazdami" oficjalnie to potwierdził i zdradził, co mogło przyczynić się do decyzji o rozstaniu.

Piotr Mróz z "Gliniarzy" i Agnieszka Wasilewska rozstali się

Piotr Mróz zyskał popularność dzięki swojej roli w serialu "Gliniarze". Z kolei w 2021 roku zrobiło się o nim jeszcze głośniej za sprawą jego udziału w 12. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorowi udało się nawet wygrać program u boku Hanny Żudziewicz. Szerszej publice dała się poznać również jego ukochana, Agnieszka Wasilewska, która zawsze wspierała go na widowni, a nawet wystąpiła razem z Piotrem Mrozem w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami", kiedy to uczestnicy mieli możliwość zaprosić do tańca swoich najbliższych.

Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska niedługo po zwycięstwie aktora w "Tańcu z gwiazdami" zaręczyli się. Ich związkowi kibicowało tysiące fanów, jednak jak się właśnie dowiedzieliśmy, relacja tej dwójki ostatecznie nie przetrwała.

Piotr Mróz w rozmowie z Pudelkiem potwierdził krążące od pewnego czasu plotki nt. jego rozstania z narzeczoną. W rozmowie z dziennikarką w/w portalu wyznał:

Rozstaliśmy się (z Agnieszką - przyp. red.) jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. - powiedział Piotr Mróz

Aktor w tym samym wywiadzie podziękował byłej narzeczonej za wspólnie spędzone lata, życząc jej przy tym szczerze wszystkiego dobrego. Wspomniał także o tym, co mogło przyczynić się do tego, że jego związek z narzeczoną nie przetrwał.

Zawsze podejrzewałem, że ona będzie mieszkała za granicą, że wyemigruje do ciepłych krajów, bo zawsze ją do tego ciągnęło (...). Niestety, moje zobowiązania zawodowe nie pozwalały mi na to. Zresztą, ja jestem lokalnym patriotą, mnie dobrze jest w Polsce - dodał gwiazdor ,,Gliniarzy''

Spodziewaliście się, że związek tej dwójki tak się zakończy?