Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz wygrali 12. edycję "Tańca z Gwiazdami"! Widzowie byli zachwyceni ogromną pracowitością Piotra i tym, jak wspaniale odnalazł się w tanecznym wyzwaniu. Uczestnik z odcinka na odcinek stawał się coraz lepszym tancerzem, a po finałowym tańcu usłyszał od Michała Malitowskiego, że tańczy jak profesjonalista. Nic więc dziwnego, że to właśnie do aktora powędrowała kryształowa kula i nagroda pieniężna, 100 tysięcy złotych. Na co Piotr Mróz przeznaczy tak wysoką wygraną? Aktor wyjawił, że już się zobowiązał do spłacenia pewnych należności...

Aktor w rozmowie z "Party.pl" wyznał, że nie marzył o wygranej w "Tańcu z Gwiazdami". Uczestnik tanecznego show starał się skupiać tylko na tym, że przeszedł do kolejnego odcinka i zajmował się jedynie przygotowaniami do swoich najbliższych występów. Piotr Mróz dzięki temu podejściu wypracował sobie doskonały system nauki i podejścia do swoich występów, który przyniósł mu wygraną w programie.

W tanecznej rywalizacji Piotra wspierała mama i jego partnerka. Dla aktora "Gliniarzy" było to szczególnie ważne, bo jak mówił, spełnił marzenie swojej mamy i nie tylko wystąpił na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" ale także zdobył kryształową kulę. Czy w związku z tym pieniądze będzie chciał przekazać swojej mamie? Zwycięzca tanecznego show wyjawił, co planuje!

Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz nie kryli swojej ogromnej radości ze zwycięstwa. Jurorzy i widzowie wspólnie przyznawali, że walka w finale była bardzo wyrównana. Kajra i Rafał Maserak dali także ogromny popis swoich umiejętności, jednak mimo wzruszeń, które dostarczyli widzom, nie wygrali 12. edycji.