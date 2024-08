Piotr Mróz to jeden z przystojniejszych polskich aktorów. Dotychczas był związany z Agnieszką Wasilewską, jednak niedawno narzeczeństwo się rozstało. Wówczas fanki Piotra postanowiły jeszcze baczniej śledzić jego social media, a teraz rozpływają się nad jego półnagimi zdjęciami! Tak gorąco dawno nie było.

Reklama

Piotr Mróz rozpala fanki do czerwoności

Piotr Mróz zyskał popularność w serialu "Gliniarze" i na fali rozpoznawalności wystąpił w programie "Taniec z Gwiazdami". Towarzyszyła mu Hania Żudziewicz, która doprowadziła go do wygranej! Na widowni podczas każdego odcinka towarzyszyła mu ówczesna narzeczona, z którą Piotr planował ślub. Zamiast wesela doszło niedawno do rozstania pomiędzy Mrozem, a Agnieszką Wasilewską. W rozmowie z Pudelkiem aktor wyznał:

Zawsze podejrzewałem, że ona będzie mieszkała za granicą, że wyemigruje do ciepłych krajów, bo zawsze ją do tego ciągnęło (...). Niestety, moje zobowiązania zawodowe nie pozwalały mi na to

Fot. Piotr Molecki/East News

Co ciekawe, glos w sprawie zabrała również Agnieszka, która nie kryła żalu:

Potwierdzam, rozstaliśmy się, jednak uważam, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, dlatego nie mam w tym temacie nic do powiedzenia. Jeśli się jest w pięcioletnim związku po zaręczynach, to wyprowadzka za granicę może być tylko konsekwencją przebytej relacji, a nie przyczyną rozstania. Obecnie szukam balansu i wewnętrznej harmonii, chcę zrobić sobie odpoczynek od życia i wrócić do Polski z podwójną siłą. Mam nadzieję, że uda się mi poznać mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Niedawno Piotr Mróz wybrał się na pielgrzymkę, co relacjonował na swoich social mediach, a już teraz udał się na Mazury i bez ogródek eksponuje swój nagi tors. Trzeba przyznać, że aktor jest świetnie zbudowany i zapewne czeka na pochwały ze strony kobiet.

Nic mi tak nie buduję sylwetki jak kajak sportowy - napisał Piotr.

Fanki oszalały z zachwytu!

Zobacz także

Kajak jest genialny - i sport i nuatura na wyciągnięcie ręki. Wspaniała sylwetka

Wow! Ale sylwetka

Hot! Ale ciałko super - rozpływają się fanki.

Piotr Mróz wyjawił niedawno, że jest osoba wierzącą. Jego mama planowała dla niego karierę księdza, jednak ten obrał inną ścieżkę:

d zawsze jestem wierzący, odkąd sięgam pamięcią. Nawet moja mama mówiła, że powinienem iść na księdza. Ta bliskość z Bogiem zaczęła się, jak miałem 10 lat. Umarł mi dziadek. Pierwsze, co zrobiłem, gdy się o tym dowiedziałem, to uklęknąłem i zacząłem się modlić po swojemu, najlepiej jak to tylko potrafiłem. Od tamtej pory Bóg cały czas jest w tym moim życiu - mówił Piotr Mróz.

Śledzicie Piotra w social mediach?

Reklama

Zobacz także: Piotr Mróz w poruszających słowach o byłej narzeczonej. "Cały czas się o nią troszczę"