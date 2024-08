Piotr Mróz nigdy nie krył, że wiara jest dla niego bardzo istotna. Nie bez przyczyny wybrał się właśnie na pielgrzymkę i z dumą poinformował o tym swoich fanów za pomocą Instagrama. Niestety, nie wszyscy wierzą w szczerze intencje aktora z "Gliniarzy". Niektórzy internauci sugerują, że Piotr Mróz wybrał się na Jasną Górę, aby wzbudzić zainteresowanie swoją osobą. Zobaczcie sami!

Piotr Mróz jest jednym z aktorów serialu "Gliniarze" i właśnie rola aspiranta Kuby Roguza przyniosła mu największą popularność. Na tej fali produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła go do jednej z edycji, w której na parkiecie towarzyszyła mu Hanna Żudziewicz. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr Mróz wygrał 12. edycję show, a w jednym z odcinków wystąpiła wraz z nim ówczesna narzeczona Agnieszka Wasilewska. Fani zachwycali się urodą ukochanej Piotra, jednak niedawno aktor potwierdził informację, że rozstał się z narzeczoną.

Rozstaliśmy się (z Agnieszką - przyp. red.) jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach

Teraz Piotr Mróz postanowił dołączyć do pielgrzymów i wybrać się na Jasną Górę. Na jednym z filmików widać, że aktor trzyma różaniec, ale fani nie do końca wierzą w jego szczere intencje.

Na 80 komentarzy 95% to kobiety. O to ci chodziło Piotrze? Podziw od świata? Zwłaszcza żeńskiego? To chyba jednak nie ta droga Piotrze

- napisał jeden z internautów.