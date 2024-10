Piotr Mróz w ostatnim czasie wywołuje sporo emocji. Aktor przez kilka lat tworzył szczęśliwy związek z Agnieszką Wasilewską jednak kilka miesięcy temu okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Co ciekawe, ostatnio wyszło na jaw, że Piotr Mróz nie może opędzić się teraz od kobiet. Mogą potwierdzać to komentarze pod najnowszym nagraniem opublikowanym przez aktora. Fanki Piotra Mroza są nim oczarowane!

Piotr Mróz adorowany przez internautki

Piotr Mróz przechodzi obecnie swoje kolejne "5 minut". Aktor zyskał popularność dzięki roli w serialu "Gliniarze" i nie da się ukryć, że widzowie go uwielbiają. Jakiś czas temu stacja Polsat postanowiła dać szansę przystojnemu aktorowi i zaprosiła go do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", w którym tańczył w parze z Hanną Żudziewicz. Ku zaskoczeniu wielu Piotr Mróz okazał się doskonałym tancerzem, co w konsekwencji doprowadziło go do zwycięstwa w 12. edycji show. W każdym odcinku "Tańca z Gwiazdami" kibicowała mu jego ówczesna narzeczona, z którą niedawno postanowił się rozstać:

Rozstaliśmy się (z Agnieszką - przyp. red.) jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach - mówił niegdyś w rozmowie z Pudelkiem.

Teraz z pewnością wszystkie fanki Piotra Mroza zastanawiają się, czy jego serce znów jest zajęte. Internautki śledzą jego losy za pośrednictwem Instagrama, a teraz najnowsze nagranie opublikowane przez aktora wywołało lawinę komentarzy. Fanki są oczarowane Piotrem Mrozem.

Dawno nie widziałam tak pięknego FACETA

Mega

Ale elegancki!

wow Piotr super ! - rozpisują się fani.

Co ciekawe, niedawno Piotr Mróz dał wskazówki kobietom, które są nim zainteresowane i powiedział, w jaki sposób można zyskać jego uwagę. Kobieta powinna powiedzieć to wprost, ponieważ aktor nie lubi "podchodów":

Jeżeli jakakolwiek kobieta chciałaby mnie zdobyć, jeżeli jej się podobam, to po prostu niech mi to okazuje, niech nie gra. Ja nienawidzę tej damsko-męskiej gry. Odpiszę, nie odpiszę, odczytam, nie odczytam, zaobserwuję, nie zaobserwuję. W dzisiejszych czasach, bo opieramy się na Instagramie, ja automatycznie mówię: 'O nie, mam do czynienia z graczem, odbijam, nie chcę' - mówił Piotr.

